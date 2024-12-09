И США оставят Сирию
Действующий президент Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп заняли разные позиции по отношению к событиям в Сирии. Байден, которому осталось на своем посту всего шесть недель, совершенно очевидно намерен использовать падение режима Башара Асада, чтобы подчеркнуть роль США в сокрушении диктаторского режима в Сирии и тем самым укрепить свое внешнеполитическое наследие.
По словам Байдена, который выступил в воскресенье с посланием нации из комнаты Рузвельта Белого дома, крах режима, который правил в Сирии полвека, стал возможным потому, что «впервые ни Россия, ни Иран, ни «Хезболла» не смогли прийти ему на помощь». И это, сказал президент, «стало следствием ударов, которые были нанесены им в Украине и на Ближнем Востоке при поддержке США». В результате «состоялся фундаментальный акт справедливости».
В администрации Байдена готовились к падению Асада. Как сообщает весьма информированный журналист The New York Times Питер Бейкер, в последние дни США передавали конфиденциальные послания через Турцию группам повстанцев, участвовавшим в наступлении, предупреждая их о недопустимости блокирования с террористами из «Исламского государства». Те отвечали, используя тот же турецкий канал, что у них нет никакого желания позволить игиловцам стать частью их движения.
Эти контакты подтверждались действиями США. В воскресенье самолеты B-52, F-15 и А-10 поразили 75 целей ИГИЛ в центральной Сирии.
Однако пока уверения повстанцев из Хайят Тахрир аш-Шам не слишком убедили людей из команды Байдена и американских военных в чистоте своих намерений — слишком уж долгим было сотрудничество лидеров этой организации сначала с «Аль Каидой», а затем с ИГИЛ. И теперь любая их попытка вернуться к старым делам вызовет немедленную реакцию в США. «Все организации в Сирии должны знать, что мы призовем их к ответственности, если они в той или иной форме поддержат ИГИЛ», - говорит Майкл Курилла, глава Центрального командования США, который отвечает за операции в этом регионе.
Байден в своем выступлении заявил о том, что в ближайшие дни он поговорит со всеми лидерами ближневосточного региона, и подтвердил, что США будут помогать Израилю, Ираку, Иордании и Ливану, которые могут столкнуться с негативными последствиями шторма в Сирии.
Говоря о триумфе справедливости в Сирии, президент выглядел бодряком. В отличие от избранного Трампа, который и во время визита в Париж, и после возвращения в Америку смотрелся крайне усталым. И в Соборе Парижской Богоматери, и во время встречи с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским он был рассеянным и равнодушным, будто ему хотелось как можно скорее закончить эти мероприятия.
По вчерашним комментариям Трампа невозможно было угадать, что он думает о будущем Сирии. «Это не наше сражение, - написал он в социальной сети Truth Social. - Пусть все идет само собой. Не надо вмешиваться».
Между тем, как пишет Politico, многие арабские лидеры надеются, что США при Трампе все же возьмут на себя лидирующую роль в определении будущего Сирии. К тому же призывают и либеральные СМИ США. «Почему США следует помочь строить новую Сирию», - под таким заголовком печатает редакционную статью The Washington Post. «Со своей дипломатией США могут помочь написать более светлую главу для этой столько страдавшей и занимающей стратегическое положение страны», - пишет газета.
Однако это маловероятно. Во время своего первого срока Трамп выводил американских военнослужащих из Сирии. Происходило это тогда, когда там шли ожесточенные бои с ИГИЛ. И теперь он делает ставку на самоустранение под тем предлогом, что не хочет ввязываться в войну.
Послания Байдена и Трампа по Сирии напоминают словесную дуэль. Единственное, что было общего в их ремарках - это упоминание о России и связи событий в Сирии с войной в Украине. «Россия и Иран ослаблены сегодня, - сказал Трамп, призвав к немедленному прекращению огня, и продолжил: «Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Мир ждет!»
Непонятно, конечно, как он сумел так узнать Владимира, если в прошлом встречался с ним tête-à-tête всего два раза. А главное, в каком направлении он предлагает ему начать действовать.
Во время избирательной кампании Трамп, как известно, пообещал прекратить войну в Украине за 24 часа. Но теперь его риторика радикально изменилась. После возвращения из Франции он в большом интервью телеканалу NBC - первом после его победы на выборах в ноябре - заявил, что «активно работает» над концепцией того, как положить конец войне в Украине, но при этом сказал, что остановит ее, «если сможет». Трамп также предположил, что Украина после его вступления в должность вряд ли будет получать от США военную помощь в том же объеме, что при действующей администрации Джо Байдена.
Последнее подтверждает его старые угрозы сократить или даже свести к нулю военную помощь Украине. И самоустраниться, как в Сирии. Однако все это сопровождается хвальбой в адрес Владимира Зеленского, который - вот молодец! - желает завершить конфликт с Россией.
«Он хочет заключить мир. Это что-то новое, — сказал Трамп уже в интервью New York Post. — Он хочет прекращения огня. Он считает, что пришло время», Владимир Путин должен понять, что «пришло время», потому что он, по словам Трампа, «проиграл».
Слова, слова, временами переходящие в бормотанье, за которыми ничего не стоит. Никакого плана, а лишь намеки на то, что он предложит украинцам самим решать свою судьбу или будет настаивать на выходе США из НАТО, если европейцы не поднимут расходы на оборону.
Все это производит впечатление дежавю. Америка получила все того же Трампа, только постаревшего на четыре года и еще более иррационального и непредсказуемого. Ну что ж, за что боролись...