И США оставят Сирию

Действующий президент Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп заняли разные позиции по отношению к событиям в Сирии. Байден, которому осталось на своем посту всего шесть недель, совершенно очевидно намерен использовать падение режима Башара Асада, чтобы подчеркнуть роль США в сокрушении диктаторского режима в Сирии и тем самым укрепить свое внешнеполитическое наследие. По словам Байдена, который выступил в воскресенье с посланием нации из комнаты Рузвельта Белого дома, крах режима, который правил в Сирии полвека, стал возможным потому, что «впервые ни Россия, ни Иран, ни «Хезболла» не смогли прийти ему на помощь». И это, сказал президент, «стало следствием ударов, которые были нанесены им в Украине и на Ближнем Востоке при поддержке США». В результате «состоялся фундаментальный акт справедливости».

В администрации Байдена готовились к падению Асада. Как сообщает весьма информированный журналист The New York Times Питер Бейкер, в последние дни США передавали конфиденциальные послания через Турцию группам повстанцев, участвовавшим в наступлении, предупреждая их о недопустимости блокирования с террористами из «Исламского государства». Те отвечали, используя тот же турецкий канал, что у них нет никакого желания позволить игиловцам стать частью их движения. Эти контакты подтверждались действиями США. В воскресенье самолеты B-52, F-15 и А-10 поразили 75 целей ИГИЛ в центральной Сирии. Однако пока уверения повстанцев из Хайят Тахрир аш-Шам не слишком убедили людей из команды Байдена и американских военных в чистоте своих намерений — слишком уж долгим было сотрудничество лидеров этой организации сначала с «Аль Каидой», а затем с ИГИЛ. И теперь любая их попытка вернуться к старым делам вызовет немедленную реакцию в США. «Все организации в Сирии должны знать, что мы призовем их к ответственности, если они в той или иной форме поддержат ИГИЛ», - говорит Майкл Курилла, глава Центрального командования США, который отвечает за операции в этом регионе.

Байден в своем выступлении заявил о том, что в ближайшие дни он поговорит со всеми лидерами ближневосточного региона, и подтвердил, что США будут помогать Израилю, Ираку, Иордании и Ливану, которые могут столкнуться с негативными последствиями шторма в Сирии. Говоря о триумфе справедливости в Сирии, президент выглядел бодряком. В отличие от избранного Трампа, который и во время визита в Париж, и после возвращения в Америку смотрелся крайне усталым. И в Соборе Парижской Богоматери, и во время встречи с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским он был рассеянным и равнодушным, будто ему хотелось как можно скорее закончить эти мероприятия. По вчерашним комментариям Трампа невозможно было угадать, что он думает о будущем Сирии. «Это не наше сражение, - написал он в социальной сети Truth Social. - Пусть все идет само собой. Не надо вмешиваться».

Между тем, как пишет Politico, многие арабские лидеры надеются, что США при Трампе все же возьмут на себя лидирующую роль в определении будущего Сирии. К тому же призывают и либеральные СМИ США. «Почему США следует помочь строить новую Сирию», - под таким заголовком печатает редакционную статью The Washington Post. «Со своей дипломатией США могут помочь написать более светлую главу для этой столько страдавшей и занимающей стратегическое положение страны», - пишет газета. Однако это маловероятно. Во время своего первого срока Трамп выводил американских военнослужащих из Сирии. Происходило это тогда, когда там шли ожесточенные бои с ИГИЛ. И теперь он делает ставку на самоустранение под тем предлогом, что не хочет ввязываться в войну. Послания Байдена и Трампа по Сирии напоминают словесную дуэль. Единственное, что было общего в их ремарках - это упоминание о России и связи событий в Сирии с войной в Украине. «Россия и Иран ослаблены сегодня, - сказал Трамп, призвав к немедленному прекращению огня, и продолжил: «Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Мир ждет!» Непонятно, конечно, как он сумел так узнать Владимира, если в прошлом встречался с ним tête-à-tête всего два раза. А главное, в каком направлении он предлагает ему начать действовать.