Зависимость: что это такое и почему она возникает?

Социолог Бакинского городского наркологического центра Министерства здравоохранения Фидан Атаханлы рассказывает, что такое зависимость, чем отличается вредная привычка от зависимости, как защитить детей от этого состояния, что делать родителям, чтобы уберечь своих детей от зависимостей… - Зависимость – это состояние, при котором психоактивные вещества или поведение оказывают негативное влияние на жизнь человека, однако человек не может остановиться после начала его употребления и теряет контроль над собой. У человека с зависимостью возникает сильное желание вновь повторить прием. Для того чтобы со временем испытывать одни и те же ощущения, необходимо увеличивать дозу, то есть формируется толерантность (происходящее с течением времени приспосабливание организма к регулярному приему вещества). При резком прекращении приема возникает состояние, называемое абстинентным синдромом (синдромом отмены). То есть дискомфорт ощущается как физически, так и психологически. Зависимость влияет на человеческий мозг, его механизмы принятия решений и исполнительные функции. В связи с этим устранить это состояние становится сложно.

- Чем отличается вредная привычка от зависимости? - Потеря контроля является одним из важнейших отличий вредной привычки от зависимости. В тот момент, когда начинается зависимость, теряется контроль над собой. Формируется непреодолимое желание, и во многих случаях поведение продолжается, даже в тех, когда негативные последствия очевидны. Второе отличие состоит в том, что зависимость начинает отнимать у человека все больше времени. А это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на повседневную жизнь этого человека: он не может уделять время своей работе и личным отношениям. При этом привычки часто не мешают человеку выполнять свои обязанности. Третий фактор заключается в том, что часто для человека с зависимостью результат не имеет значения. Хотя человек видит, что такое поведение очень серьезно влияет на его здоровье, работу, финансовое положение и отношения с людьми, он снова продолжает это делать. - Можно ли наблюдать риск склонности к зависимости в раннем детстве? - Исследования показывают, что дети с определенным поведением могут иметь более высокий риск развития зависимости в будущем по сравнению с другими. Примеры такого поведения возможны среди детей с дефицитом внимания и гиперактивности. Сюда также входят импульсивные дети и дети, склонные к рискованному поведению. Этим детям и подросткам нравятся рискованные и опасные занятия, они ищут новых ощущений и впечатлений, не задумываясь о последствиях своих действий. Случаи частых и резких изменений эмоционального состояния также требуют особого внимания. У таких детей часто проявляется тревожность, депрессия, нервозность или беспокойство. Эмоциональный дисбаланс может привести к рискованному поведению в будущем. Низкая самооценка и отсутствие чувства собственного достоинства могут привести к тому, что дети будут вести себя рискованно и употреблять психоактивные вещества. Чувство неоцененности может облегчить путь к попаданию под влияние других людей. Следует отметить, что наличие такого поведения не дает основание сделать окончательный вывод. Однако оно требует особого подхода и внимания. Выявление такого поведения и раннее вмешательство в этом возрасте могут помочь детям вести здоровую и сбалансированную жизнь. - Почему подростковый возраст требует особого внимания в вопросах зависимости? - Подростковый возраст (12-18 лет) по многим причинам считается самым важным периодом возникновения зависимостей. В этот период быстрое развитие тела и головного мозга, социальные, эмоциональные и психологические изменения делают подростков более уязвимыми к зависимостям. Опыт показывает, что молодые люди, употребляющие психоактивные вещества до 18 лет, чаще других страдают от зависимости. В то же время зависимость и вредные привычки, возникшие в этот период, создают серьезные проблемы для их образования и будущей карьеры, ставят под угрозу их будущее. Образование и осведомленность очень важны для предотвращения зависимости у подростков. Большую часть времени дети не знают, насколько опасны эти вещества, и не осознают, что их воздействие может быть настолько разрушительным.