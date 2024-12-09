Зависимость: что это такое и почему она возникает?
Социолог Бакинского городского наркологического центра Министерства здравоохранения Фидан Атаханлы рассказывает, что такое зависимость, чем отличается вредная привычка от зависимости, как защитить детей от этого состояния, что делать родителям, чтобы уберечь своих детей от зависимостей…
- Зависимость – это состояние, при котором психоактивные вещества или поведение оказывают негативное влияние на жизнь человека, однако человек не может остановиться после начала его употребления и теряет контроль над собой.
У человека с зависимостью возникает сильное желание вновь повторить прием. Для того чтобы со временем испытывать одни и те же ощущения, необходимо увеличивать дозу, то есть формируется толерантность (происходящее с течением времени приспосабливание организма к регулярному приему вещества). При резком прекращении приема возникает состояние, называемое абстинентным синдромом (синдромом отмены). То есть дискомфорт ощущается как физически, так и психологически. Зависимость влияет на человеческий мозг, его механизмы принятия решений и исполнительные функции. В связи с этим устранить это состояние становится сложно.
- Чем отличается вредная привычка от зависимости?
- Потеря контроля является одним из важнейших отличий вредной привычки от зависимости. В тот момент, когда начинается зависимость, теряется контроль над собой. Формируется непреодолимое желание, и во многих случаях поведение продолжается, даже в тех, когда негативные последствия очевидны. Второе отличие состоит в том, что зависимость начинает отнимать у человека все больше времени. А это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на повседневную жизнь этого человека: он не может уделять время своей работе и личным отношениям. При этом привычки часто не мешают человеку выполнять свои обязанности. Третий фактор заключается в том, что часто для человека с зависимостью результат не имеет значения. Хотя человек видит, что такое поведение очень серьезно влияет на его здоровье, работу, финансовое положение и отношения с людьми, он снова продолжает это делать.
- Можно ли наблюдать риск склонности к зависимости в раннем детстве?
- Исследования показывают, что дети с определенным поведением могут иметь более высокий риск развития зависимости в будущем по сравнению с другими. Примеры такого поведения возможны среди детей с дефицитом внимания и гиперактивности. Сюда также входят импульсивные дети и дети, склонные к рискованному поведению. Этим детям и подросткам нравятся рискованные и опасные занятия, они ищут новых ощущений и впечатлений, не задумываясь о последствиях своих действий.
Случаи частых и резких изменений эмоционального состояния также требуют особого внимания. У таких детей часто проявляется тревожность, депрессия, нервозность или беспокойство. Эмоциональный дисбаланс может привести к рискованному поведению в будущем.
Низкая самооценка и отсутствие чувства собственного достоинства могут привести к тому, что дети будут вести себя рискованно и употреблять психоактивные вещества. Чувство неоцененности может облегчить путь к попаданию под влияние других людей.
Следует отметить, что наличие такого поведения не дает основание сделать окончательный вывод. Однако оно требует особого подхода и внимания. Выявление такого поведения и раннее вмешательство в этом возрасте могут помочь детям вести здоровую и сбалансированную жизнь.
- Почему подростковый возраст требует особого внимания в вопросах зависимости?
- Подростковый возраст (12-18 лет) по многим причинам считается самым важным периодом возникновения зависимостей. В этот период быстрое развитие тела и головного мозга, социальные, эмоциональные и психологические изменения делают подростков более уязвимыми к зависимостям. Опыт показывает, что молодые люди, употребляющие психоактивные вещества до 18 лет, чаще других страдают от зависимости. В то же время зависимость и вредные привычки, возникшие в этот период, создают серьезные проблемы для их образования и будущей карьеры, ставят под угрозу их будущее.
Образование и осведомленность очень важны для предотвращения зависимости у подростков. Большую часть времени дети не знают, насколько опасны эти вещества, и не осознают, что их воздействие может быть настолько разрушительным.
- Кто входит в группы риска формирования зависимости?
- Различные факторы и ситуации определяют группы риска формирования зависимости. Группы риска можно классифицировать в соответствии с психосоциальными, генетическими, биологическими факторами и факторами окружающей среды. Наличие в семье людей с проблемами зависимости увеличивает риск его возникновения. Это может быть связано как с генетической предрасположенностью, так и с приобретенными моделями поведения. Наличие психологических и эмоциональных проблем также может увеличить риск употребления психоактивных веществ. Люди, подвергшиеся насилию, могут использовать эти инструменты, чтобы справиться со стрессом. Также необходимо подчеркнуть фактор круга общения и окружения.
- Какие шаги могут предпринять родители, чтобы уберечь своих детей от зависимостей?
- Открытое и постоянное общение в семье очень важно. Родители должны собирать информацию о зависимостях из надежных источников и предоставлять им точную и правильную информацию в соответствии с возрастом своих детей, отвечать на их вопросы, не прибегая к преувеличениям, и прислушиваться к их мнению. При этом очень важно оказывать детям эмоциональную поддержку и стараться понять их чувства. Для развития у ребенка уверенности в себе и самоуважения очень важна любовь и поддержка семьи. Родители сами должны быть положительным примером для подражания. К алкоголю и курению следует относиться ответственно или вовсе избегать. Следует уделять внимание друзьям детей, кругу общения и использованию социальных сетей. Важно поддерживать внутришкольную и внешкольную деятельность. Следует поощрять интерес к спорту и творчеству. Это поспособствует общему развитию детей и в то же время позволит им эффективно проводить время досуга.
- Также хотелось бы узнать о влиянии игровой зависимости на детей…
- Технологическая зависимость — это расстройство, при котором человек проводит большую часть времени с телефонами, компьютерами и другими подобными технологическими устройствами. Ни одна из перечисленных вещей сама по себе не имеет вредного или разрушительного воздействия, они даже весьма полезны и многофункциональны. Здесь опасно зависимое поведение. Технологическая зависимость имеет многие из тех же симптомов, что и другие зависимости, включая толерантность, синдром отмены, продолжение использования, несмотря на негативные последствия, резкое сокращение социальной активности, чрезмерное время, проводимое с этими устройствами, и безуспешные попытки сократить время на их использование. Эти зависимости вызывают социальные и психологические проблемы. Технологическая зависимость, помимо низких оценок у школьников и студентов, а также снижения производительности на работе, может привести к таким проблемам, как головные боли, бессонница и упадок сил.
Технологическая зависимость проявляется с самого раннего возраста. Чтобы предотвратить это, целесообразнее держать детей подальше от подобных технологических устройств, а после определенного возраста разрешать использовать их в течение ограниченного периода времени под контролем родителей.
- Как наркозависимость влияет на семью и ближайшее окружение потребителя наркотических средств?
- Зависимость от психоактивных веществ влияет на семью и ближайшее окружение потребителя с эмоциональной, психологической, финансовой и социальной точек зрения, а также серьезно снижает качество жизни всех членов семьи. Члены семьи находятся в постоянном беспокойстве и стрессе. Депрессия и тревожность особенно проявляются у родителей и супругов. В таких случаях усиливаются внутрисемейные конфликты. В этих семьях также возникают финансовые проблемы. Семья человека, злоупотребляющего психоактивными веществами, испытывает социальную изоляцию, поскольку другие люди избегают с ними контакта.
- Как помочь семьям, в которых есть зависимый человек?
- Оказание психологической поддержки и помощи этим семьям очень важно для борьбы со стрессом. Члены семьи должны быть проинформированы о зависимости от психоактивных веществ, ее последствиях, причинах, симптомах и методах лечения. Таким образом, они лучше поймут члена семьи, страдающего зависимостью, их отношения будут строиться на поддержке, а не на обвинении. В то же время они узнают, какие шаги следует предпринять, как они могут помочь в период лечения и реабилитации. Направляя эти семьи на позитивную деятельность, можно значительно улучшить их психологический настрой. Благодаря этому можно побудить членов семьи вместе проводить время.