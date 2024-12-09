В Баку дали десять лет Мехмету Шахану

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Кямрана Мухтарова Мехмет Шахан был приговорен к 10 годам лишения свободы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу бывшего директора представительства компании Thales International Western Counties B.V. в Азербайджане, гражданина Турции Мехмета Шахана.

Согласно обвинительному акту, Мехмет Шахан, занимавший должность директора представительства компании Thales International Western Counties B.V. в Азербайджане, отмывал деньги компании, заключая фиктивные договоры на оказание услуг с различными компаниями. Общая сумма хищений оценивается в 8 миллионов 860 тысяч манатов. Сам подсудимый свою вину категорически отрицает и заявляет, что его подставили.

Гражданину Турции было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса.