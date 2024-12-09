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Банк Республика и EFSE заключили кредитное соглашение для поддержки предпринимательства

Банк Республика привлек кредит в размере 21 миллиона евро от EFSE
13:46 210

Банк Республика, один из ведущих банков страны, поддерживающий реальный сектор в Азербайджане, и Европейский Фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) подписали крупное кредитное соглашение.

Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму в 21 миллион евро сроком на 4 года.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование микро, малого и среднего предпринимательства, в частности, на финансирование предпринимателей в регионах. Благодаря разветвленной филиальной сети Банка Республика привлеченные средства создадут условия для поддержки предпринимателей, работающих во всех регионах Азербайджана.

«Данное соглашение - это очередной важный показатель уверенности международных финансовых институтов как в надежности Банка Республика, так и в устойчивости банковской системы страны. Мы благодарим наших партнеров из EFSE за сотрудничество и уверены, что привлеченные средства позволят нам усилить кредитную поддержку приоритетного для нас реального сектора, в частности, малого и среднего бизнеса, и тем самым внести свой вклад в развитие экономики страны», - отметил Тариэль Исмайлов, Председатель Правления Банка Республика.

«Вместе с Банком Республика мы углубляем наше сотрудничество для предоставления эффективных финансовых решений предпринимателям в Азербайджане. Этот новый кредит в азербайджанских манатах подчеркивает важность финансирования в местной валюте, позволяя бизнесу расти устойчиво и быть защищенным от валютных рисков», — отметила Andrea Hagmann, председатель Совета директоров EFSE.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagramlinkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

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