Банк Республика и EFSE заключили кредитное соглашение для поддержки предпринимательства

Банк Республика, один из ведущих банков страны, поддерживающий реальный сектор в Азербайджане, и Европейский Фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) подписали крупное кредитное соглашение.

Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму в 21 миллион евро сроком на 4 года.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование микро, малого и среднего предпринимательства, в частности, на финансирование предпринимателей в регионах. Благодаря разветвленной филиальной сети Банка Республика привлеченные средства создадут условия для поддержки предпринимателей, работающих во всех регионах Азербайджана.

«Данное соглашение - это очередной важный показатель уверенности международных финансовых институтов как в надежности Банка Республика, так и в устойчивости банковской системы страны. Мы благодарим наших партнеров из EFSE за сотрудничество и уверены, что привлеченные средства позволят нам усилить кредитную поддержку приоритетного для нас реального сектора, в частности, малого и среднего бизнеса, и тем самым внести свой вклад в развитие экономики страны», - отметил Тариэль Исмайлов, Председатель Правления Банка Республика.