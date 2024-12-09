Кремль: Решение по Асаду принял Путин, а события в Сирии нас удивили

«Произошедшее в целом, наверное, удивило весь мир, мы в данном случае не исключение», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, удивило ли Москву, насколько быстро ослабла поддержка Башара Асада со стороны силовиков.

Произошедшее в Сирии удивило и Россию, и весь мир, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о том, что Асад прибыл в Москву, где ему предоставили политическое убежище.

«По местонахождению господина Асада нам сейчас вам нечего сказать», - подчеркнул он. У Пескова уточнили, планирует ли Путин встретиться с Асадом. «В официальном графике президента такой встречи нет», - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что военное присутствие России в Хмеймиме и Тартусе - это предмет «серьезного разговора» с будущими властями Сирии, пока идет период трансформации, его слова передает РБК.

«Сейчас мы видим такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому, конечно, потребуется время и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью», - сказал Песков, назвав очень важным вопрос о мерах безопасности российских военных баз в Сирии.