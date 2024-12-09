USD 1.7000
EUR 1.7909
RUB 1.6953
Подписаться на уведомления
Сирийские повстанцы через Турцию дали обещание США
Новость дня
Сирийские повстанцы через Турцию дали обещание США

Кремль: Решение по Асаду принял Путин, а события в Сирии нас удивили

обновлено 14:06
14:06 1376

Произошедшее в Сирии удивило и Россию, и весь мир, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Произошедшее в целом, наверное, удивило весь мир, мы в данном случае не исключение», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, удивило ли Москву, насколько быстро ослабла поддержка Башара Асада со стороны силовиков.

* * * 13:48

Президент РФ Владимир Путин принял решение предоставить политическое убежище сирийскому президенту Башару Асаду, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о том, что Асад прибыл в Москву, где ему предоставили политическое убежище.

«По местонахождению господина Асада нам сейчас вам нечего сказать», - подчеркнул он. У Пескова уточнили, планирует ли Путин встретиться с Асадом. «В официальном графике президента такой встречи нет», - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что военное присутствие России в Хмеймиме и Тартусе - это предмет «серьезного разговора» с будущими властями Сирии, пока идет период трансформации, его слова передает РБК.

«Сейчас мы видим такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому, конечно, потребуется время и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью», - сказал Песков, назвав очень важным вопрос о мерах безопасности российских военных баз в Сирии.

Новые власти решат судьбу российских баз в Сирии
Новые власти решат судьбу российских баз в Сирии
14:31 22
В России проели деньги и на линию обороны с Украиной
В России проели деньги и на линию обороны с Украиной
14:21 303
И США оставят Сирию
И США оставят Сирию главная тема
13:19 1828
Асада нет в Москве? Так утверждают сирийцы
Асада нет в Москве? Так утверждают сирийцы фото/видео, обновлено
02:17 9845
Иран отказался помогать Асаду
Иран отказался помогать Асаду обновлено 13:02
13:02 3966
Без Турции вопрос Сирии не решить
Без Турции вопрос Сирии не решить заявления Фидана
12:56 1382
Впервые за полвека: Израиль вошел на территорию Сирии
Впервые за полвека: Израиль вошел на территорию Сирии обновлено 12:25
12:25 6250
Неприятность для Индии
Неприятность для Индии
11:11 4746
Турция поможет в «строительстве новой Сирии»
Турция поможет в «строительстве новой Сирии»
10:41 2439
Американцы намерены привлечь к ответственности союзников Асада
Американцы намерены привлечь к ответственности союзников Асада
08:18 4818
Асад держал на замке пыточную тюрьму для политзаключенных
Асад держал на замке пыточную тюрьму для политзаключенных
02:26 8816

ЭТО ВАЖНО

Новые власти решат судьбу российских баз в Сирии
Новые власти решат судьбу российских баз в Сирии
14:31 22
В России проели деньги и на линию обороны с Украиной
В России проели деньги и на линию обороны с Украиной
14:21 303
И США оставят Сирию
И США оставят Сирию главная тема
13:19 1828
Асада нет в Москве? Так утверждают сирийцы
Асада нет в Москве? Так утверждают сирийцы фото/видео, обновлено
02:17 9845
Иран отказался помогать Асаду
Иран отказался помогать Асаду обновлено 13:02
13:02 3966
Без Турции вопрос Сирии не решить
Без Турции вопрос Сирии не решить заявления Фидана
12:56 1382
Впервые за полвека: Израиль вошел на территорию Сирии
Впервые за полвека: Израиль вошел на территорию Сирии обновлено 12:25
12:25 6250
Неприятность для Индии
Неприятность для Индии
11:11 4746
Турция поможет в «строительстве новой Сирии»
Турция поможет в «строительстве новой Сирии»
10:41 2439
Американцы намерены привлечь к ответственности союзников Асада
Американцы намерены привлечь к ответственности союзников Асада
08:18 4818
Асад держал на замке пыточную тюрьму для политзаключенных
Асад держал на замке пыточную тюрьму для политзаключенных
02:26 8816
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться