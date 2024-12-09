Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара

После прекращения огня между Израилем и движением «Хезболла» эксперты обратили внимание на слова президента Макрона, прозвучавшие практически одновременно с достижением перемирия в Ливане: «Несмотря на то что Франция соблюдает международное право и поддерживает Международный уголовный суд, французские власти не будут выполнять предписания ордера МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху». Данное решение, полностью противоречащее предыдущим заявлениям с набережной д’Орсе, Макрон обосновал наличием у Нетаньяху «иммунитета» из-за его высокого поста.

Разумеется, со стороны французского президента это было чистой воды лукавство: никаких исключений для президентов и глав правительств Римский статут не предусматривает, что тут же подтвердили ведущие юристы. Настоящей же причиной очередного «выверта» президента Франции стало его желание оставаться одним из ведущих членов комиссии по контролю за соблюдением условий перемирия в Ливане. Но поскольку власти Израиля настаивали, что для этого Франция должна официально дезавуировать ордер МУС на арест Нетаньяху по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, якобы совершенных в секторе Газа, Эммануэль Макрон пошел навстречу пожеланиям Иерусалима. Этот эпизод в очередной раз высветил главную проблему Международного уголовного суда, решения которого представляют собой не акт юриспруденции, а политический (и даже геополитический) инструмент, используя который представители «прогрессивного человечества» заставляют «неправильные» страны корректировать свое поведение. Отметим, что этот казуистический подход, противоречащий декларированным целям МУС по борьбе с военными преступлениями, был применен не только к премьер-министру Нетаньяху, но и к самому Государству Израиль, ставшему 7 октября 2023 года целью спланированной террористической атаки ХАМАС.

Следует подчеркнуть, что в самой основе уголовного преследования главы правительства и министра обороны Израиля уже заложен трюк, весьма далекий не только от юриспруденции, но и от общечеловеческого представления о справедливости. По правилам Римского статута хотя бы одна из сторон процесса должна быть государством, чье правительство и парламент подписали и ратифицировали добровольный договор о подчинении юрисдикции МУС. Но Израиль, как известно, участником этого договора не является, а государства Палестина как такового в природе вообще не существует - вместо него есть дышащая на ладан Палестинская автономия, расколотая между враждующими организациями ФАТХ и ХАМАС. Отнюдь не случайно, что в Международном суде по правам человека при ООН уголовный «кейс» против Израиля из-за его действий в секторе Газа был открыт на основании жалобы, поданной властями… Южно-Африканской Республики (не так давно выяснилось, что незадолго до этого правящая в ЮАР партия «Африканский национальный конгресс» получила в подарок от безымянных спонсоров из Ирана и Катара сотни миллионов долларов, позволившей ей избавиться от немалых долгов). Что же касается реально страдающей от войны палестинской стороны, то подать жалобу в Международный суд по правам человека она не имела права, поскольку не является государством или членом ООН. Та же практика соблюдалась и в Международном уголовном суде. Однако несколько лет назад хитроумные юристы из Гааги сочинили для внутреннего пользования так называемое legal opinion (юридическое заключение – ред.), на основании которого Палестинской автономии было позволено подписать как полноценном государству Римский статут, и даже придумали для этого четкий термин - lawfare, юридическая война.

Есть данные, что руководители МУС и представители ряда стран еще за несколько лет до войны в Газе поощряли власти Палестинской автономии писать жалобы против еврейского государства. Цель таких поощрений была вполне прозрачной - изолировать Израиль, заставить его изменить политику по отношению к палестинцам и пойти на выполнение требований «мирового сообщества». Парадоксально, но факт: решение судей МУС, вынесенное осенью по представлению прокурора Карима Хана, совершенно не расстроило Биньямина Нетаньяху. Мало того, он начал использовать его для повышения собственного политического рейтинга, последовательно позиционируя себя жертвой, страдающей за весь Израиль и ведущей справедливую войну с ХАМАС. В результате впервые за долгие месяцы, если не годы, даже представители левой израильской оппозиции (кроме представителей арабских и коммунистических партий) скрепя зубами были вынуждены выступить в защиту ненавистного им Нетаньяху. В то же время решение МУС было подвергнуто жесточайшей критике со стороны представителей нескольких стран-членов Международного уголовного суда, таких как Аргентина, Чехия, Польша, Германия и Венгрия. А премьер-министр Виктор Орбан не только сразу же заявил, что венгерские власти не собираются выполнять ордер на арест Нетаньяху, но и демонстративно пригласил главу правительства Израиля посетить Будапешт с официальным визитом.