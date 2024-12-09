Реформа системы общественного транспорта: курс на скорость, комфорт, доступность и безопасность

Общественный транспорт является важнейшей составляющей жизни городов и других населенных пунктов, без его реформирования успешное развитие общества невозможно. Понимая это, специалисты Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта неустанно совершенствуют систему перевозок, реализуя широкий комплекс мер по обеспечению комфорта и безопасности пассажиров. В числе таких мер, например, создание выделенных полос для общественного транспорта. Это не только позволило увеличить среднюю скорость движения автобусов, привело к сокращению интервала между ними и улучшению обслуживания пассажиров, но и сделало автобусы приоритетным видом транспорта при планировании поездок на короткие расстояния по сравнению с использованием частных автомобилей. После внедрения специальных полос сократилось среднее время движения автобусов между конечными остановками. К примеру, время их поездки по Забратскому шоссе уменьшилось на 18-22 минуты, по Тбилисскому проспекту – на 10-12 минут, по улице А.М. Шарифзаде – на 11-13 минут.

Фактически продуманное функционирование общественного транспорта в черте города создает серьезную альтернативу автомобилям, владельцы которых начали признавать эффективность поездок именно на общественном транспорте с точки зрения экономии времени и топлива. В настоящее время автобусные полосы действуют почти на трех десятках улиц и проспектов Баку, их общая протяженность превышает 100 километров. Реформы в области пассажироперевозок предусматривают и другие шаги по модернизации соответствующей инфраструктуры. Так, пополняется количество транспортных хабов в разных районах Баку, недавно был введен в эксплуатацию долгожданный мультифункциональный хаб «все в одном» на привокзальной площади у станции метро «28 Мая». Через этот новый транспортный узел ежедневно проезжают курсирующие по 16 регулярным маршрутам 259 автобусов, обеспечивающих перевозку как минимум 180 тысяч пассажиров.

Кроме того, в Баку повсеместно оборудуются современные автобусные остановки в виде комфортабельных павильонов, оптимизируется схема движения автобусов, маршрутная сеть, наносится соответствующая дорожная разметка, устанавливаются необходимые знаки, то есть проводится работа по обеспечению доступа к общественному транспорту большего числа жителей растущей по площади столицы и пригородов. Работа специалистов AYNA в этом плане базируется на постоянном детальном анализе показателей интенсивности движения с использованием новейшего оборудования и специального программного обеспечения, позволяющего проводить симуляции дорожной обстановки в непрерывном режиме. Одним из направлений реформ в транспортной сфере в Баку стало применение инновационных методов упорядочения системы парковок и создания соответствующей инфраструктуры. Тем самым практически решена одна из болезненных проблем города: исчезли хаотично организованные и незаконно действовавшие парковки, а взамен один за другим в 5 зонах столицы появились парковочные пункты со специальными индексами, номерованными местами для стоянки автомобилей, в том числе транспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья. В таких местах оплата производится только в безналичной форме - с помощью специального мобильного приложения или СМС-оповещения.

Процесс создания парковочных мест продолжается по сей день, причем на некоторых улицах столицы созданы и бесплатные парковки. К примеру, на улице Нефтчи Гурбана организован 21 парковочный пункт со 130 бесплатными местами для стоянки автомобилей. 13 мест при этом предусмотрены для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Напомним, что прежде бесплатные парковки (94 места) были созданы на улицах Микаила Усейнова и Агиля Гулиева. Этот процесс также будет продолжен. Для упорядочения движения и повышения эффективности транспортной мобильности за последние месяцы проделана огромная работа и в области регулирования деятельности такси. Важным, в частности, является то, что «возрастной ценз» используемых в пассажироперевозках автомобилей-такси снижен до 8 лет, что позитивно отразится на безопасности движения. Значительно повысилось и качество услуг. В этом процессе ключевую роль сыграло привлечение водителей легковых такси и желающих работать в этой сфере лиц к тренингам, организуемым AYNA с августа 2023 года. К настоящему времени число прошедших тренинги лиц превысило 33 тысячи человек. Средний возраст задействованных в сфере такси автомобилей снизился с 15 до 9 лет, а старых такси на улицах города уже вообще не видно. Нельзя обойти вниманием и работу в сфере транспортного сектора государственной программы «Великое возвращение». Для предоставления качественных услуг гражданам, переселяемым в города и села в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также для помощи специалистам, занятым в восстановительных работах, организуются регулярные автобусные маршруты в возрождающиеся после освобождения от оккупации населенные пункты.