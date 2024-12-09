В России проели деньги и на линию обороны с Украиной

В России арестован замдиректора по финансам «Корпорации развития Курской области» Игорь Гранин. Его обвиняют в растрате 174 млн при строительстве линии обороны на границе с Украиной. Это уголовное дело — одна из причин внезапной отставки губернатора Смирнова.

Мужчину обвинили по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Как стало известно российским СМИ, 174 млн рублей были дважды выплачены за уже выполненные по бумагам работы.

Ранее сообщалось, что одной из причин внезапной отставки губернатора Курской области Алексея Смирнова стали хищения при строительстве защитных сооружений. Предварительно, это было связано с возможным уголовным делом о хищении бюджетных средств в особо крупном размере — в ближайшее время под статью могут попасть заместители Смирнова Алексей Дедов и Роман Денисов.

Управление капстроительства (УКС) региона требовало 2 млрд 112 млн рублей с местной «Корпорации развития» за то, что та не успела вовремя сдать фортификационные постройки в рамках гособоронзаказа. Помимо Гранина в ближайшее время могут задержать и арестовать директора «Корпорации развития» Владимира Лукина, а также заместителей бывшего губернатора — Алексея Дедова и Романа Денисова. Показания на них уже дал один из арестованных замминистра обороны ВС РФ.