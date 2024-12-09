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В гараже Асада нашли коллекцию роскошных автомобилей

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14:23 234

Силы оппозиции обнаружили во дворце Башара Асада коллекцию роскошных автомобилей. Кадры из подземной парковки опубликовали в соцсетях сирийские повстанцы, которые захватили контроль над столицей Дамаском и правительственным дворцом.

В автопарке бывшего президента Серии насчитывается около пяти десятков машин. На записи можно рассмотреть Rolls-Royce Wraith, Ferrari F50, Lamborghini LM002 и Diablo, Audi R8, Ferrari F430, Mercedes-Benz SLS AMG и другие спорткары, внедорожники, автодома и броневики.

В коллекцию Асада входит достаточно дорогих и редких автомобилей, к примеру, одна из 349 выпущенных в девяностых Ferrari F50.

Антиправительственные войска вошли в Дамаск 8 декабря. Они объявили о свержении режима Башара Асада. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с повстанцами и намерении организовать мирную передачу власти. Вечером того же дня сообщалось, что Асад вместе с членами семьи прибыл в Москву.

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