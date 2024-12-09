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Новые власти Сирии вводят комендантский час. В Москве подняли флаг оппозиции

Новые власти решат судьбу российских баз в Сирии

14:31 1602

Россия работает над тем, чтобы обеспечить безопасность российских военных баз в Сирии. Москва налаживает контакты, а сами военные принимают меры предосторожности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очень важный вопрос. Разумеется, сейчас делается все, что необходимо и возможно, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. Ну и, конечно, наши военные тоже принимают все необходимые меры предосторожности», — сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько Кремль беспокоится за безопасность российских военных баз в Сирии.

Ранее сообщалось, что отряды сирийской вооруженной оппозиции вошли в города Тартус и Джебла возле авиабазы Хмеймим, приблизившись к российским военным. В тот же день премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что вопрос о российском военном присутствии будет решать новая власть в Дамаске.

Российские военные в Сирии присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе на побережье Средиземного моря на западе страны. Согласно двустороннему договору, Москва может использовать эти базы до 2066 года.

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