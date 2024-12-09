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Новые власти Сирии вводят комендантский час. В Москве подняли флаг оппозиции
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Новые власти Сирии вводят комендантский час. В Москве подняли флаг оппозиции

Cирия превращается в цивилизованную страну

обновлено 16:11
16:11 2282

Вооруженная оппозиция, пришедшая к власти в Дамаске, запретила преследование работников СМИ в Сирии, сообщила газета Al Watan.

Новые власти считают недопустимыми любые нападки на журналистов, работающих на сирийском телевидении, радио и в соцсетях, а также угрозы в их адрес. Нарушителям будет грозить тюремное заключение на срок до одного года.

*** 14:34

Командование вооруженной оппозиции в Сирии запретило заставлять женщин носить хиджаб в обязательном порядке.

Об этом пишет газета Al-Watan.

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