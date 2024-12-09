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Посол Франции у азербайджанской границы

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Посол Франции в Ереване Оливье Декотиньи принял участие в патрулировании границы со стороны гражданской миссии ЕС в РА (EUMA) в направлении села Хачик Вайоцдзорской области Армении.

«Для нас большая честь принимать посла Франции в Армении в нашей штаб-квартире, где он был проинформирован о последних результатах работы миссии. Он также присоединился к патрулю в селе Хачик, чтобы стать свидетелем наших усилий на местах. Благодарим за постоянную поддержку и сотрудничество», - говорится в сообщении EUMA.

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