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Крупная российская стройкомпания массово увольняет сотрудников

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Массовые увольнения у крупного российского застройщика «Самолет». Сотрудники заявляют, что квартиры в новостройках стали плохо продаваться и из-за этого руководство вынуждает подчиненных уйти «по собственному» желанию.

Сотрудники компании на условиях анонимности рассказали журналистам, что под увольнение только за последнее время подпали около 50 человек, а за последние полгода количество сотрудников, возможно, сократилось на несколько тысяч. До конца года, по прогнозам работников финансового сектора компании, без работы может остаться еще около двух тысяч.

Сотрудники уверяют, что начальство просит людей написать заявление по собственному, чтобы не выплачивать оклады за несколько месяцев при сокращении. Некоторых работников просят перевестись в другой отдел, где они никогда не работали и не сталкивались со спецификой.

Работники «Самолета» предполагают, что застройщик идет на такие меры из-за сложной ситуации на рынке: стройки останавливаются, квартир покупают меньше. Специалисты утверждают, что проблемы с новыми проектами длятся с лета, а работы сейчас ведутся лишь на почти законченных объектах.

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