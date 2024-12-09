Мальтийская партия Джейхуна Байрамова

Тектонический геополитический сдвиг на Ближнем Востоке в свете свержения диктатора Башара Асада оставил в тени заседание Совета глав Министерств иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на котором руководитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов выступил с докладом, рассказав о ходе мирных переговоров с Арменией, о позиции Азербайджанской Республики в отношении реформ ОБСЕ, а также о главном стратегическом условии Баку – необходимости упразднить Минскую группу ОБСЕ и связанные с ней структуры.

Вопрос конституционной значимости Напомним, что с декабря 2023 года, когда состоялось последнее заседание глав МИД стран, входящих в ОБСЕ, Азербайджан и Армения сумели завершить посредством прямых переговоров делимитацию и демаркацию части своих границ, а вступившее в силу Положение о совместной деятельности соответствующих пограничных комиссий обеспечит реализацию следующих этапов работы по делимитации. В данный момент основная проблема на пути к заключению мирного договора кроется в необходимости закрепления Арменией на уровне Конституции отказа от территориальных претензий к Азербайджану. Со своей стороны Ереван не готов признать это требование проблемой, утверждая, что отсылка к Декларации независимости Армении, в которой содержится упоминание о "Нагорном Карабахе", в преамбуле Конституции страны касается исключительно рабочих, а не исторических или символических положений Основного закона. В сентябре было сделано соответствующее заключение Конституционного суда Армении, в котором указано, что ни в одной статье Конституции Армении нет прямого упоминания о Нагорном Карабахе.

Азербайджан же в свою очередь настаивает, что в Декларации о независимости Армении, принятой Верховным Советом Армянской ССР, было и остается упоминание о притязаниях на Карабах. Ереван этот факт не отрицает, но продолжает отстаивать свою позицию, аргументируя ее тем, что международно обязующий документ, которым будет являться мирное соглашение с Азербайджаном, по Конституции Республики Армения будет иметь преимущественную значимость над внутренним законодательством. Различие позиций сторон в трактовке данного момента завело ситуацию в тупик. В результате пауза, которая наступила в армяно-азербайджанском мирном диалоге и которая может затянуться на годы, скорее всего, выгодна Армении, ставшей на путь наращивания военной силы при помощи Франции, США и Индии. При этом если для Индии Армения – всего лишь один из покупателей вооружения, который по удачному стечению обстоятельств находится в состоянии конфликта с одним из союзников Азербайджана - Пакистана, то для Франции и США — это плацдарм для давления на Азербайджан, Россию и другие страны, граничащие с Арменией. Не секрет, что с территории Армении можно вести военно-технический мониторинг Ирана, контролировать международные грузопотоки и держать руку на пульсе грузинской политики.

Таким образом, Армения из еще недавно пророссийского форпоста на Южном Кавказе неожиданно для евроатлантического альянса стала вожделенной региональной целью. Отсюда, собственно, и стремление Госдепартамента США сохранить все прежние форматы контроля над региональной ситуацией, включая Минскую группу ОБСЕ, в сочетании с намерениями создать новые форматы двустороннего взаимодействия с Арменией. В дни, когда на Мальте проходили встречи ОБСЕ, в США с официальным визитом находился министр обороны Армении Сурен Папикян, встретившийся в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином. По завершении встречи глава Пентагона назвал ее "исторической". Какие именно вопросы армяно-американского военного взаимодействия обсуждались в ходе беседы Папикяна и Остина, пока неясно. Но нетрудно предположить, что касались они, главным образом, вопросов региональной безопасности и интересов Азербайджана. Госсекретаря попросили "не лезть" Вашингтону и Парижу очень трудно принять тот факт, что отныне суверенитет над Карабахом принадлежит Баку, и все решения, относящиеся к вопросам безопасности окружающего региона, принимаются Азербайджаном самостоятельно, а не под контролем или по указке Вашингтона. За кулисами встреч глав МИД ОБСЕ в Валлетте произошло довольно редкое по значимости проявление нового уровня суверенитета Азербайджана - официальный Баку решительно отклонил предложение госсекретаря США Энтони Блинкена провести на Мальте встречу глав МИД Азербайджана и Армении в рамках СМИД ОБСЕ.

В основе этой позиции лежит совокупность целого ряда факторов. Прежде всего, определенная предвзятость администрации Джо Байдена, осуществляющей двусмысленные решения на внешнем контуре Баку, а также ее однозначно враждебные действия внутри Азербайджана, где Вашингтон играет одновременно на нескольких досках. Официально придерживаясь сдержанной и даже позитивной риторики, Госдепартамент США плотно контактирует с организациями оппозиции, а также проводит специальные мероприятия по сбору информации о должностных лицах Азербайджана и ситуации в стране, однозначно выходя за пределы дипломатического поля. Именно поэтому официальный Баку посчитал нецелесообразным участие США в процессе мирных переговоров с Арменией. Характерно в этой связи, что госсекретарь США Блинкен, который через полтора месяца покинет свой пост, по ходу дела не только осудил и грузинские власти за разгон демонстрантов и приостановку евроинтеграции Грузии, но и пригрозил Тбилиси ужесточением санкционного режима. Отметим, что Тбилиси уже отреагировал на это соответствующим образом, предложив Вашингтону сдерживать эмоции и не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты, лихорадочно затыкающие дыры, образовавшиеся вследствие инфляции прежнего мирового порядка, не только не справляются с функцией глобального регулятора международных процессов, но и не хотят это публично признавать. Тяжелое наследие 1990-х Следует отметить, что прежний мировой порядок, установленный после распада Советского Союза, держался и функционировал за счет целого ряда факторов. Таких, к примеру, как дешевый труд китайских рабочих, как продававшиеся задарма природные ресурсы стран глобального Юга, как утечка мозгов и капиталов из постсоциалистических стран, контроль над тлеющими конфликтами без реализации сценария их решения… Словом, за счет глубокой и жестокой эксплуатации стран "мирового большинства". Западный альянс, конечно же, желает сохранить свое привилегированное положение, тогда как остальных мировых игроков, включая Азербайджан, это устраивает все меньше и меньше.

Минская группа ОБСЕ – один из таких форматов дистанционного, неоколониального контроля над регионом Южного Кавказа. Ее ныне действующий формат, тройка постоянных сопредседателей, представляющих Россию, США и Францию, окончательно сформировался в 1997 году. Россия в Минской группе играла самостоятельную роль, хотя также была вовлечена в сценарий внешнего управления со стороны Запада. В качестве компенсации ей был выдан определенный карт-бланш – право выступать в роли "плохого полицейского". При этом все решения Москвы контролировались через систему взаимодействия крупных капиталов и влияния на российскую элиту. Хотя для "внутреннего пользования" США и Франция всячески поддерживали миф о самостоятельности и суверенности Российской Федерации в принятии решений на постсоветском пространстве. И хотя геополитическое протрезвление России наступало постепенно и очень медленно, к концу 2010-х годов оно все-таки достигло критической точки невозврата. Анализируя события последних десяти-пятнадцати лет, начинаешь осознавать, что Ильхам Алиев и Владимир Путин стали двигаться в одном направлении исключительно потому, что глубоко понимали пагубность наследия "западной колонизации" постсоветского пространства в 1990-х годах. В 2022 году, выступая на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше, президент Ильхам Алиев четко передал это понимание, заявив: "Минская группа ОБСЕ была создана не для разрешения конфликта, а для увековечения оккупации азербайджанских земель".