Мальтийская партия Джейхуна Байрамова
Тектонический геополитический сдвиг на Ближнем Востоке в свете свержения диктатора Башара Асада оставил в тени заседание Совета глав Министерств иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на котором руководитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов выступил с докладом, рассказав о ходе мирных переговоров с Арменией, о позиции Азербайджанской Республики в отношении реформ ОБСЕ, а также о главном стратегическом условии Баку – необходимости упразднить Минскую группу ОБСЕ и связанные с ней структуры.
Вопрос конституционной значимости
Напомним, что с декабря 2023 года, когда состоялось последнее заседание глав МИД стран, входящих в ОБСЕ, Азербайджан и Армения сумели завершить посредством прямых переговоров делимитацию и демаркацию части своих границ, а вступившее в силу Положение о совместной деятельности соответствующих пограничных комиссий обеспечит реализацию следующих этапов работы по делимитации.
В данный момент основная проблема на пути к заключению мирного договора кроется в необходимости закрепления Арменией на уровне Конституции отказа от территориальных претензий к Азербайджану.
Со своей стороны Ереван не готов признать это требование проблемой, утверждая, что отсылка к Декларации независимости Армении, в которой содержится упоминание о "Нагорном Карабахе", в преамбуле Конституции страны касается исключительно рабочих, а не исторических или символических положений Основного закона.
В сентябре было сделано соответствующее заключение Конституционного суда Армении, в котором указано, что ни в одной статье Конституции Армении нет прямого упоминания о Нагорном Карабахе.
Азербайджан же в свою очередь настаивает, что в Декларации о независимости Армении, принятой Верховным Советом Армянской ССР, было и остается упоминание о притязаниях на Карабах.
Ереван этот факт не отрицает, но продолжает отстаивать свою позицию, аргументируя ее тем, что международно обязующий документ, которым будет являться мирное соглашение с Азербайджаном, по Конституции Республики Армения будет иметь преимущественную значимость над внутренним законодательством.
Различие позиций сторон в трактовке данного момента завело ситуацию в тупик. В результате пауза, которая наступила в армяно-азербайджанском мирном диалоге и которая может затянуться на годы, скорее всего, выгодна Армении, ставшей на путь наращивания военной силы при помощи Франции, США и Индии.
При этом если для Индии Армения – всего лишь один из покупателей вооружения, который по удачному стечению обстоятельств находится в состоянии конфликта с одним из союзников Азербайджана - Пакистана, то для Франции и США — это плацдарм для давления на Азербайджан, Россию и другие страны, граничащие с Арменией. Не секрет, что с территории Армении можно вести военно-технический мониторинг Ирана, контролировать международные грузопотоки и держать руку на пульсе грузинской политики.
Таким образом, Армения из еще недавно пророссийского форпоста на Южном Кавказе неожиданно для евроатлантического альянса стала вожделенной региональной целью. Отсюда, собственно, и стремление Госдепартамента США сохранить все прежние форматы контроля над региональной ситуацией, включая Минскую группу ОБСЕ, в сочетании с намерениями создать новые форматы двустороннего взаимодействия с Арменией.
В дни, когда на Мальте проходили встречи ОБСЕ, в США с официальным визитом находился министр обороны Армении Сурен Папикян, встретившийся в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином.
По завершении встречи глава Пентагона назвал ее "исторической". Какие именно вопросы армяно-американского военного взаимодействия обсуждались в ходе беседы Папикяна и Остина, пока неясно. Но нетрудно предположить, что касались они, главным образом, вопросов региональной безопасности и интересов Азербайджана.
Госсекретаря попросили "не лезть"
Вашингтону и Парижу очень трудно принять тот факт, что отныне суверенитет над Карабахом принадлежит Баку, и все решения, относящиеся к вопросам безопасности окружающего региона, принимаются Азербайджаном самостоятельно, а не под контролем или по указке Вашингтона.
За кулисами встреч глав МИД ОБСЕ в Валлетте произошло довольно редкое по значимости проявление нового уровня суверенитета Азербайджана - официальный Баку решительно отклонил предложение госсекретаря США Энтони Блинкена провести на Мальте встречу глав МИД Азербайджана и Армении в рамках СМИД ОБСЕ.
В основе этой позиции лежит совокупность целого ряда факторов. Прежде всего, определенная предвзятость администрации Джо Байдена, осуществляющей двусмысленные решения на внешнем контуре Баку, а также ее однозначно враждебные действия внутри Азербайджана, где Вашингтон играет одновременно на нескольких досках. Официально придерживаясь сдержанной и даже позитивной риторики, Госдепартамент США плотно контактирует с организациями оппозиции, а также проводит специальные мероприятия по сбору информации о должностных лицах Азербайджана и ситуации в стране, однозначно выходя за пределы дипломатического поля. Именно поэтому официальный Баку посчитал нецелесообразным участие США в процессе мирных переговоров с Арменией.
Характерно в этой связи, что госсекретарь США Блинкен, который через полтора месяца покинет свой пост, по ходу дела не только осудил и грузинские власти за разгон демонстрантов и приостановку евроинтеграции Грузии, но и пригрозил Тбилиси ужесточением санкционного режима. Отметим, что Тбилиси уже отреагировал на это соответствующим образом, предложив Вашингтону сдерживать эмоции и не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.
Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты, лихорадочно затыкающие дыры, образовавшиеся вследствие инфляции прежнего мирового порядка, не только не справляются с функцией глобального регулятора международных процессов, но и не хотят это публично признавать.
Тяжелое наследие 1990-х
Следует отметить, что прежний мировой порядок, установленный после распада Советского Союза, держался и функционировал за счет целого ряда факторов. Таких, к примеру, как дешевый труд китайских рабочих, как продававшиеся задарма природные ресурсы стран глобального Юга, как утечка мозгов и капиталов из постсоциалистических стран, контроль над тлеющими конфликтами без реализации сценария их решения… Словом, за счет глубокой и жестокой эксплуатации стран "мирового большинства".
Западный альянс, конечно же, желает сохранить свое привилегированное положение, тогда как остальных мировых игроков, включая Азербайджан, это устраивает все меньше и меньше.
Минская группа ОБСЕ – один из таких форматов дистанционного, неоколониального контроля над регионом Южного Кавказа. Ее ныне действующий формат, тройка постоянных сопредседателей, представляющих Россию, США и Францию, окончательно сформировался в 1997 году. Россия в Минской группе играла самостоятельную роль, хотя также была вовлечена в сценарий внешнего управления со стороны Запада. В качестве компенсации ей был выдан определенный карт-бланш – право выступать в роли "плохого полицейского". При этом все решения Москвы контролировались через систему взаимодействия крупных капиталов и влияния на российскую элиту. Хотя для "внутреннего пользования" США и Франция всячески поддерживали миф о самостоятельности и суверенности Российской Федерации в принятии решений на постсоветском пространстве.
И хотя геополитическое протрезвление России наступало постепенно и очень медленно, к концу 2010-х годов оно все-таки достигло критической точки невозврата. Анализируя события последних десяти-пятнадцати лет, начинаешь осознавать, что Ильхам Алиев и Владимир Путин стали двигаться в одном направлении исключительно потому, что глубоко понимали пагубность наследия "западной колонизации" постсоветского пространства в 1990-х годах.
В 2022 году, выступая на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше, президент Ильхам Алиев четко передал это понимание, заявив:
"Минская группа ОБСЕ была создана не для разрешения конфликта, а для увековечения оккупации азербайджанских земель".
И если в 2020 году Владимир Путин еще допускал изменение формата Минской группы ОБСЕ с оговоркой, что "у меня нет готового ответа на этот вопрос, но нам нужна поддержка США и стран Европы", то уже к 2023 году Москва однозначно стояла на позициях азербайджанского предложения ликвидировать все полномочия Минской группы.
Летом 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что наработки Минской группы ОБСЕ потеряли актуальность "и она фактически прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников". В результате политический капитал Минской группы ОБСЕ не только обрушился, но и стал отрицательным.
Установленный в 1990-е годы ХХ века мировой порядок, который выполнял роль обруча, скреплявшего политическую конструкцию на мировом и региональном уровнях, проржавел, истончился и утратил свою силу.
В результате процесс демонтажа мирового порядка стал подчиняться новым региональным силам, а эпоха безусловной лояльности евроатлантическому "братству миссионеров" уступает теперь дорогу группе растущих региональных держав глобального Юга и "мира большинства", утверждающих новые правила на принципах справедливости и экономической целесообразности.
И Азербайджан в своей зоне ответственности идет в авангарде этих процессов.