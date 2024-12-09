Обращение МЧС к населению

Исследования показывают, что основными причинами пожаров и взрывов в быту являются неисправности в электрическом и газовом хозяйстве, а также невнимательность и бесконтрольность. Несмотря на масштабную просветительскую работу, проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, к сожалению, халатное отношение некоторых граждан, физических и юридических лиц к правилам безопасности приводит к горьким последствиям, нанося ущерб жизни и здоровью людей, а также имуществу и инфраструктуре. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Учитывая вышесказанное и повышенный спрос на электро- и газовые обогреватели в холодное время года, МЧС обращается к населению и еще раз напоминает о необходимости соблюдения следующих важных правил безопасности:

- не использовать неисправные и не соответствующие стандартам электро- и газовые приборы и устройства;

- постоянно поддерживать электро- и газовое хозяйство в исправном состоянии;

- установку, а также ремонт электро- и газовой сети доверять специалистам;

- не перегружать электролинии и удлинители;

- не допускать использования электро- и газовых приборов детьми и постоянно держать их под контролем;

- не хранить легковоспламеняющиеся горючие вещества внутри квартиры, на балконе и лестничных клетках;

- не оставлять электро и газовые приборы в рабочем состоянии, покидая квартиру;

- входя в квартиру, не включать свет, электро- и газовые приборы, не пользоваться открытым огнем, не убедившись в отсутствии утечки газа, а при запахе газа немедленно открыть двери и окна, перекрыть его подачу в квартиру и вызвать специалиста;

- не бросать в мусорное ведро или с балкона непотушенные спички и окурки.