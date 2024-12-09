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Лидер повстанцев: «Сирия была полигоном иранских амбиций и ведущим мировым источником зла»

фото; видео
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Сирия, бывшая «полигоном для иранских амбиций», сегодня «очищается», заявил лидер сирийских повстанцев Абу Мухаммад аль-Джулани в обращении к гражданам страны из мечети Омейядов в Дамаске.

«Эта победа, братья мои, стала победой всей исламской нации. Наш новый триумф, братья мои, знаменует собой новую главу в истории региона, в истории, полной опасностей. Сирия была полигоном для иранских амбиций, из Сирии распространялось сектантство, там разжигалась коррупция, она стала ведущим мировым источником зла.

Но сегодня Сирия очищается милостью Аллаха всемогущего и усилиями арабских моджахедов», - сказал аль-Джулани.

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