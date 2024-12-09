USD 1.7000
EUR 1.7909
RUB 1.6953
Подписаться на уведомления
Новые власти Сирии вводят комендантский час. В Москве подняли флаг оппозиции
Новость дня
Новые власти Сирии вводят комендантский час. В Москве подняли флаг оппозиции

В Румынии никакой войны не будет

заявили в Минобороны
14:59 670

Сообщения в социальных сетях, главным образом в TikTok, о подготовке Румынии к войне не соответствуют действительности и являются дезинформацией. Об этом заявил в интервью Радио Румынии представитель Минобороны по печати генерал-майор Константин Спыну.

В последние дни Минобороны Румынии неоднократно опровергало на одном из своих сайтов - inforadar.mapn.ro - сообщения о том, что границы страны будут закрыты и укреплены войсками, а в порту Констанца сосредоточивается военная техника, мобилизуются резервисты.

«В последнее время объем дезинформации умножился, - сказал Спыну. - ...Излюбленные темы в последние дни, в последнюю неделю касаются так называемой подготовки к войне, которую ведут власти Румынии, Минобороны и другие государственные власти». В частности, «рутинное перемещение военной техники» представляется как доказательство подготовки к войне, сказал он. При этом съемки военного парада в национальный день 1 декабря представлялись как доказательство такой подготовки.

Спыну опроверг также сообщения в соцсетях о подготовке к мобилизации румынской молодежи в возрасте 18-35 лет и резервистов с целью их направления на фронт в Украине.

Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
15:35 1628
И США оставят Сирию
И США оставят Сирию главная тема
13:19 3140
Сирию ждет развал и кровавая бойня?
Сирию ждет развал и кровавая бойня? прогнозы - не благодарное дело
01:46 8220
Помощник Алиева встретился с президентом Израиля
Помощник Алиева встретился с президентом Израиля фото
15:37 795
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова немного запоздалая статья
14:32 1434
Новые власти Сирии вводят комендантский час. В Москве подняли флаг оппозиции
Новые власти Сирии вводят комендантский час. В Москве подняли флаг оппозиции обновлено 13:39
13:39 5515
Лидер повстанцев: «Сирия была полигоном иранских амбиций и ведущим мировым источником зла»
Лидер повстанцев: «Сирия была полигоном иранских амбиций и ведущим мировым источником зла» фото; видео
14:51 1671
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара наш комментарий
13:56 3084
Сенсационное заявление Трампа: Путин проиграл, а Зеленский хочет мира
Сенсационное заявление Трампа: Путин проиграл, а Зеленский хочет мира
10:52 6870
Новые власти решат судьбу российских баз в Сирии
Новые власти решат судьбу российских баз в Сирии
14:31 1609
В России проели деньги и на линию обороны с Украиной
В России проели деньги и на линию обороны с Украиной
14:21 1962

ЭТО ВАЖНО

Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
15:35 1628
И США оставят Сирию
И США оставят Сирию главная тема
13:19 3140
Сирию ждет развал и кровавая бойня?
Сирию ждет развал и кровавая бойня? прогнозы - не благодарное дело
01:46 8220
Помощник Алиева встретился с президентом Израиля
Помощник Алиева встретился с президентом Израиля фото
15:37 795
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова немного запоздалая статья
14:32 1434
Новые власти Сирии вводят комендантский час. В Москве подняли флаг оппозиции
Новые власти Сирии вводят комендантский час. В Москве подняли флаг оппозиции обновлено 13:39
13:39 5515
Лидер повстанцев: «Сирия была полигоном иранских амбиций и ведущим мировым источником зла»
Лидер повстанцев: «Сирия была полигоном иранских амбиций и ведущим мировым источником зла» фото; видео
14:51 1671
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара наш комментарий
13:56 3084
Сенсационное заявление Трампа: Путин проиграл, а Зеленский хочет мира
Сенсационное заявление Трампа: Путин проиграл, а Зеленский хочет мира
10:52 6870
Новые власти решат судьбу российских баз в Сирии
Новые власти решат судьбу российских баз в Сирии
14:31 1609
В России проели деньги и на линию обороны с Украиной
В России проели деньги и на линию обороны с Украиной
14:21 1962
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться