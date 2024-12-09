В Румынии никакой войны не будет

Сообщения в социальных сетях, главным образом в TikTok, о подготовке Румынии к войне не соответствуют действительности и являются дезинформацией. Об этом заявил в интервью Радио Румынии представитель Минобороны по печати генерал-майор Константин Спыну.

В последние дни Минобороны Румынии неоднократно опровергало на одном из своих сайтов - inforadar.mapn.ro - сообщения о том, что границы страны будут закрыты и укреплены войсками, а в порту Констанца сосредоточивается военная техника, мобилизуются резервисты.

«В последнее время объем дезинформации умножился, - сказал Спыну. - ...Излюбленные темы в последние дни, в последнюю неделю касаются так называемой подготовки к войне, которую ведут власти Румынии, Минобороны и другие государственные власти». В частности, «рутинное перемещение военной техники» представляется как доказательство подготовки к войне, сказал он. При этом съемки военного парада в национальный день 1 декабря представлялись как доказательство такой подготовки.

Спыну опроверг также сообщения в соцсетях о подготовке к мобилизации румынской молодежи в возрасте 18-35 лет и резервистов с целью их направления на фронт в Украине.