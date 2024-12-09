Лукашенко милосердный
15:03 990
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился освободить из тюрем 29 заключенных, осужденных по политическим статьям.
Их содержали в колониях за преступления экстремистской направленности.
Среди освобожденных шесть человек моложе 25 лет и трое пенсионеров. Двое из помилованных сегодня имеют инвалидность, а 15 — хронические заболевания. Так, с 3 июля 2024 года в Беларуси по амнистии освобождены из тюрем 207 человек, осужденных по политическим мотивам.
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