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Лукашенко милосердный

15:03 990

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился освободить из тюрем 29 заключенных, осужденных по политическим статьям.

Их содержали в колониях за преступления экстремистской направленности.

Среди освобожденных шесть человек моложе 25 лет и трое пенсионеров. Двое из помилованных сегодня имеют инвалидность, а 15 — хронические заболевания. Так, с 3 июля 2024 года в Беларуси по амнистии освобождены из тюрем 207 человек, осужденных по политическим мотивам.

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