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Премьер Грузии поблагодарил полицию за «пресечение майдана»

15:10 663

МВД Грузии понадобилось пять дней, чтобы «нейтрализовать возможности оппозиции по совершению насилия», что помогло «пресечь попытку майдана в стране», заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

«МВД понадобилось ровно пять дней для того, чтобы нейтрализовать ресурс насилия радикальной оппозиции. Я хочу еще раз поблагодарить министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, каждого полицейского. За эти дни в целом МВД действовало по стандартам выше американского и европейского, и именно так была пресечена попытка «майдана» в нашей стране ровно за пять дней.

У одного из лидеров оппозиции вырвалось, что они должны успеть до 20 января, и речь идет о смене власти. Этих людей очень пугает 20 января, однако я хочу пообещать им, что они намного раньше, до 20 января, завершат свои попытки внести какие-либо беспорядки в нашу страну», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

По словам премьера, 20 января «пугает всю радикальную оппозицию».

«У одного из лидеров оппозиции вырвалось, что они должны успеть до 20 января, и речь идет о смене власти. 20 января этих людей очень пугает, но я хочу пообещать, что они намного раньше, до 20 января, завершат свои попытки внести какие-либо беспорядки в нашу страну. 20 января пугает всю радикальную оппозицию. Мы, наоборот, настроены оптимистично», — заявил премьер.

Председатель партии «Гахария — за Грузию» Георгий Гахария ранее заявлял следующее: «Мы последовательно следуем плану, который называется «первая фаза». Если эту фазу не удастся завершить до Нового года, то в крайнем случае — до инаугурации президента США. После этого уже будет слишком поздно».

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