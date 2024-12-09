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В Бакинской мэрии о феномене Ильхама Алиева

почти официоз
Тамилла Алиева, собкор
15:14 886

В здании Исполнительной власти города Баку состоялась презентация новой книги под названием «История Отечественной войны. Восстановление территориальной целостности Азербайджана – фактор личности».

Как сообщает haqqin.az, на мероприятии присутствовали известные историки, депутаты Милли Меджлиса, представители науки, культуры, духовенства, журналисты, ветераны и участники Отечественной войны.

В ходе презентации в своем выступлении глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов отметил, что новая книга является продолжением предыдущего издания, посвященного 44-дневной Отечественной войне. Она охватывает важнейшие события, произошедшие в Азербайджане за поствоенный период.

Эльдар Азизов о НЭПе Ильхама Алиева

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что политико-экономическая модель, созданная президентом Ильхамом Алиевым, оправдала себя, став основой всех достигнутых успехов», — подчеркнул он.

Книга, подготовленная совместно Исполнительной властью города Баку и Институтом истории НАНА, включает в себя такие исторические события, как проведение однодневной антитеррористической операции, восстановление суверенитета страны, поднятие государственного флага Азербайджана в Ханкенди, Агдере, Аскеране и Ходжавенде, исторический военный парад в Ханкенди. Авторы не обошли вниманием и восстановление освобожденных территорий, создание новой инфраструктуры и возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края в рамках программы «Великое возвращение».

Книга, написанная авторитетными специалистами, издана в изысканном оформлении.

На мероприятии выступили президент НАНА академик Иса Габиббейли, директор Института истории Керим Шукюров, председатель государственной комиссии по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева, депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде, председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде, главный редактор газеты «Азербайджан» Бахтияр Садыгов и другие. В своих выступлениях они подчеркнули важность нового издания, отметив его значительную роль в распространении правды о войне, анализе достигнутых успехов и их донесении до будущих поколений.

Планируется, что книга будет издана на нескольких иностранных языках.

«Сегодня мы можем с уверенностью заявить, что в основе этой славной победы лежит фактор личности, феномен Ильхама Алиева», — отмечается в книге.

Завоеванная в Отечественной войне победа стала возможной благодаря интеллекту, мудрой политике и полководческому таланту главы государства. Под руководством президента Ильхама Алиева в стране была создана сильная экономика, на основе которой сформирована мощная армия. Значительных успехов достигли и на международной арене, что стало основой для победы.

«Сегодня благодаря политике этого выдающегося лидера на освобожденных территориях активно продолжается восстановление городов и поселений, и Азербайджан пишет свою новую славную историю», - подчеркнули на мероприятии.

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