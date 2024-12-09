Трамп заявил о своем разговоре с Си Цзиньпином

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уже пообщался с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином после своего избрания. Об этом он сообщил во время интервью NBC.

По словам Трампа, он отправил сообщение лидеру КНР на прошлой неделе и с тех пор они общаются. На вопрос интервьюера, потребовал ли Трамп от Си не вторгаться на Тайвань, тот ответил отрицательно. Он рассказал, что не обсуждал вместе с собеседником Тайвань, а «говорили о других вещах».