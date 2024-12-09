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Посланник Трампа пригрозил ХАМАС: «Освободите заложников, не то…»

15:27 717

Посланник новоизбранного президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф предупредил о последствиях для ХАМАС, если те не выпустят израильских заложников до инаугурации Трампа.

Виткофф также выразил надежду, что между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем будет достигнуто прекращение огня до вступления президента Трампа в должность 20 января. «Вы слышали, что сказал президент: лучше бы их освободили. Если их не освободят, для них настанет не лучший день», - сказал он.

Агентство отмечает, что президент Трамп заявил на прошлой неделе об «адской расплате», если ХАМАС не освободит заложников до инаугурации.

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