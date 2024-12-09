Асад может стать самым богатым москвичом

Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация». Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на документы, полученные антикоррупционной неправительственной организацией Global Witness. Недвижимость оценивается в $40 млн.

Согласно документам, члены семьи сирийского лидера приобретали недвижимость в период с 2013 года по июнь этого года. 13 объектами владеет напрямую двоюродный брат Асада Хафиз Махлуф или подконтрольные ему компании. Еще двумя – супруга другого двоюродного брата Асада – Рами Махлуфа, влиятельного сирийского бизнесмена.

Журналисты FT выяснили, что по крайней мере четыре помещения используются в качестве жилья, одним из таких объектов владеют братья-близнецы Ихаб и Ияд Махлуфы, также кузены Асада. Хафиз Махлуф в 2015 году купил также трехкомнатную квартиру в нескольких минутах езды от «Города столиц».