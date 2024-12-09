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Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»

Отдел информации
15:35 1655

Несколько дней назад в соцсетях была распространена аудиозапись диалога отца арестованного правозащитника Руфата Сафарова – экс-депутата Милли Меджлиса и экс-пресс-секретаря Минобороны Эльдара Сабироглу с племянницей своей супруги, матерью Руфата.

Из распространенной аудиозаписи становится ясно, что Э.Сабироглу состоял в интимных отношениях с племянницей своей супруги. Племянница выражала недовольство действиями Руфата Сафарова и требовала от отца, чтобы он повлиял на сына в решении имущественного спора.

Руфат Сафаров

С первого дня оппозиция оспаривала бытовой характер ареста Р.Сафарова, утверждая, что выдвинутые против него обвинения сфабрикованы властями. Однако аудиозапись подтверждает обратное – в семье Сафаровых разгорелись нешуточные страсти вокруг неразделенного имущества.

После этого коллеги Сафарова выдвинули новый аргумент: запись сфабрикована и подлинность должна быть доказана экспертизой.

Однако все сомнения в этом скандальном деле развеял сам правозащитник, который обратился к своей тете и двоюродной сестре – сожительнице его отца. «Я прошу вас перестать сливать информацию о делах нашей семьи. Мы опозорены на всю страну. Мы погрязли в грехах. Я обещаю вернуть квартиру, обещанную вам моим отцом», - говорится в обращении Сафарова из СИЗО.

Из обращения правозащитника стало ясно, что запись в сеть слила сама сожительница экс-депутата – двоюродная сестра правозащитника.

Отметим, что азербайджанский правозащитник Руфат Сафаров был номинирован Госдепартаментом США и лично самим госсекретарем Э.Блинкеном на премию «лучшего правозащитника 2024 года».

Текст обращения Руфата Сафарова, опубликованный на его странице в Facebook
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
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