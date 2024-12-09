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Помощник Алиева встретился с президентом Израиля

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15:37 809

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев был принят президентом Израиля Ицхаком Герцогом, говорится в публикации посольства Азербайджана в Израиле в социальной сети Х.

«Сегодня помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев был принят президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Гаджиев передал Герцогу приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Герцог выразил благодарность за приветствия и попросил передать свои приветствия президенту Алиеву.

Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также события в регионе», – говорится в публикации.

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