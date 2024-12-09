USD 1.7000
EUR 1.7909
RUB 1.6953
Подписаться на уведомления
Новые власти Сирии вводят комендантский час. В Москве подняли флаг оппозиции
Новость дня
Новые власти Сирии вводят комендантский час. В Москве подняли флаг оппозиции

Сколько пассажиров перевез Бакинский аэропорт

15:40 460

Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает укреплять свою позицию как надежный и комфортный хаб для пассажиров. В ноябре 2024 года аэропорт обслужил 595 тысяч пассажиров, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (470 тысяч пассажиров). За этот период было выполнено 4 598 полетов. Об этом информирует пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Число пассажиров на международных направлениях достигло 549 тысяч человек, из которых 51% воспользовались услугами иностранных авиакомпаний, а оставшиеся — национального авиаперевозчика. Самыми популярными направлениями стали Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби и Анкара, совокупный пассажиропоток по этим маршрутам превысил 269 тысяч человек.

На маршруте Баку - Нахчыван - Баку было обслужено 49 610 пассажиров. Количество рейсов на этом направлении увеличилось на 15% (520 полетов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако число пассажиров снизилось на 10%.

Число транзитных пассажиров увеличилось на 55% по сравнению с ноябрем прошлого года и составило 21 674 человека. Эти результаты подтверждают укрепление статуса Международного аэропорта Гейдар Алиев как глобального транзитного центра.

Бакинский аэропорт продолжает предоставлять услуги высокого качества, соответствующие современным стандартам международной авиации, и укреплять свои позиции как один из самых динамичных и надежных транспортных узлов региона.

Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
15:35 1662
И США оставят Сирию
И США оставят Сирию главная тема
13:19 3146
Сирию ждет развал и кровавая бойня?
Сирию ждет развал и кровавая бойня? прогнозы - не благодарное дело
01:46 8225
Помощник Алиева встретился с президентом Израиля
Помощник Алиева встретился с президентом Израиля фото
15:37 810
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова немного запоздалая статья
14:32 1443
Новые власти Сирии вводят комендантский час. В Москве подняли флаг оппозиции
Новые власти Сирии вводят комендантский час. В Москве подняли флаг оппозиции обновлено 13:39
13:39 5523
Лидер повстанцев: «Сирия была полигоном иранских амбиций и ведущим мировым источником зла»
Лидер повстанцев: «Сирия была полигоном иранских амбиций и ведущим мировым источником зла» фото; видео
14:51 1684
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара наш комментарий
13:56 3093
Сенсационное заявление Трампа: Путин проиграл, а Зеленский хочет мира
Сенсационное заявление Трампа: Путин проиграл, а Зеленский хочет мира
10:52 6875
Новые власти решат судьбу российских баз в Сирии
Новые власти решат судьбу российских баз в Сирии
14:31 1613
В России проели деньги и на линию обороны с Украиной
В России проели деньги и на линию обороны с Украиной
14:21 1974

ЭТО ВАЖНО

Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
15:35 1662
И США оставят Сирию
И США оставят Сирию главная тема
13:19 3146
Сирию ждет развал и кровавая бойня?
Сирию ждет развал и кровавая бойня? прогнозы - не благодарное дело
01:46 8225
Помощник Алиева встретился с президентом Израиля
Помощник Алиева встретился с президентом Израиля фото
15:37 810
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова немного запоздалая статья
14:32 1443
Новые власти Сирии вводят комендантский час. В Москве подняли флаг оппозиции
Новые власти Сирии вводят комендантский час. В Москве подняли флаг оппозиции обновлено 13:39
13:39 5523
Лидер повстанцев: «Сирия была полигоном иранских амбиций и ведущим мировым источником зла»
Лидер повстанцев: «Сирия была полигоном иранских амбиций и ведущим мировым источником зла» фото; видео
14:51 1684
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара наш комментарий
13:56 3093
Сенсационное заявление Трампа: Путин проиграл, а Зеленский хочет мира
Сенсационное заявление Трампа: Путин проиграл, а Зеленский хочет мира
10:52 6875
Новые власти решат судьбу российских баз в Сирии
Новые власти решат судьбу российских баз в Сирии
14:31 1613
В России проели деньги и на линию обороны с Украиной
В России проели деньги и на линию обороны с Украиной
14:21 1974
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться