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Тбилиси выдвигает требования США: «Безвиз, свободная торговля…»

16:00 594

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что при новой администрации в США Вашингтону и Тбилиси удастся «качественно перезапустить отношения».

«До сих пор у нас было стратегическое партнерство с США, записанное на бумаге, которое на самом деле не имело никакого содержания. Мы хотим качественно перезагрузить отношения и начать говорить о реальном стратегическом партнерстве, которое будет иметь реальное содержание и повестку дня, со своим конкретным ориентиром и с конкретной дорожной картой.

Сегодня у нас нет ни безвизового режима с США, ни свободной торговли, ни прямых авиарейсов. Мы хотим, чтобы стратегическое партнерство принесло конкретные ощутимые результаты для нас и населения нашей страны.

Также нам необходимо договориться о ценностях – стратегическое партнерство должно основываться в первую очередь на ценностях. У нас есть обоснованная надежда, что новая администрация не будет предъявлять нам таких требований, качественно противоречащих ценностям нашего общества», - сказал Кобахидзе.

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