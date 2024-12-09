Тбилиси выдвигает требования США: «Безвиз, свободная торговля…»

«До сих пор у нас было стратегическое партнерство с США, записанное на бумаге, которое на самом деле не имело никакого содержания. Мы хотим качественно перезагрузить отношения и начать говорить о реальном стратегическом партнерстве, которое будет иметь реальное содержание и повестку дня, со своим конкретным ориентиром и с конкретной дорожной картой.

Сегодня у нас нет ни безвизового режима с США, ни свободной торговли, ни прямых авиарейсов. Мы хотим, чтобы стратегическое партнерство принесло конкретные ощутимые результаты для нас и населения нашей страны.

Также нам необходимо договориться о ценностях – стратегическое партнерство должно основываться в первую очередь на ценностях. У нас есть обоснованная надежда, что новая администрация не будет предъявлять нам таких требований, качественно противоречащих ценностям нашего общества», - сказал Кобахидзе.