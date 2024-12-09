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Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
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Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу

Сирийцы хлынули на родину

обновлено 18:02
18:02 1446

Сирийские беженцы начали массово возвращаться на родину после того, как оппозиционные силы захватили власть в стране и свергли режим Башара Асада, пишет Bild.

По информации издания, в социальных сетях публикуют фотографии и видео с огромными очередями автомобилей на пограничных пунктах. Самый массовый поток беженцев наблюдается из соседнего Ливана, где проживало около 1,5 млн сирийских граждан. Более трёх миллионов сирийцев проживали в Турции, они возвращаются на родину через пограничный пункт Маснаа, соединяющий Бейрут и Дамаск.

В самой Турции более 240 тыс. сирийцев уже получили гражданство этой страны. Ранее общественность требовала от президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассмотреть вопрос о возвращении сирийских беженцев на родину.

В Германии, где проживает около миллиона сирийских беженцев, рассматривают вопрос о возможном возвращении мигрантов. Согласно закону, статус беженца, предоставленный из-за войны или политических преследований, может быть утрачен, если обстановка в Сирии нормализуется, отмечает Bild.

По информации Spiegel, ФРГ и Австрия приостановили рассмотрение заявлений о предоставлении убежища гражданам Сирии. По данным немецких властей, это касается 47 270 заявлений о предоставлении убежища, решения по которым ещё не приняты.

Как сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 2011 года более 14 млн сирийцев были вынуждены покинуть свои дома. Более 7,2 млн человек сменили регион проживания в стране, около 5,5 млн беженцев находятся в пяти соседних с Сирией странах — Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте. В самой Сирии 70% населения нуждаются в гуманитарной помощи, а 90% живут за чертой бедности.

*** 16:25

Все процедуры предоставления убежища сирийцам в Австрии будут приостановлены. Об этом пишет австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источник в правительстве.

«До дальнейшего уведомления все процедуры предоставления убежища сирийским гражданам будут приостановлены», - сказал источник.

Только в текущем году убежище в Австрии попросили 12 500 сирийцев. В этой связи несколько тысяч процедур находятся на этапе рассмотрения.

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