Зеленский о размещении европейских войск в Украине

Киев может рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении западных военных в Украине, пока Украина не находится в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский.

«Скажу вам откровенно: мы можем подумать и поработать над позицией Эммануэля. Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые гарантировали бы безопасность, пока Украина не в НАТО», - сказал он.

В то же время, по словам украинского президента, для этого должны быть определенные условия. «Но мы должны иметь до этого четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО», – подчеркнул Зеленский.