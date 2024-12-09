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Зеленский о размещении европейских войск в Украине

16:42 1308

Киев может рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении западных военных в Украине, пока Украина не находится в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский.

«Скажу вам откровенно: мы можем подумать и поработать над позицией Эммануэля. Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые гарантировали бы безопасность, пока Украина не в НАТО», - сказал он.

В то же время, по словам украинского президента, для этого должны быть определенные условия. «Но мы должны иметь до этого четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО», – подчеркнул Зеленский.

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