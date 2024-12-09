Последняя попытка Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах позвонить американскому лидеру Джо Байдену и обсудить приглашение в НАТО, об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность, поговорить со мной и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом США и от его позиции многое зависит», - заявил Зеленский.

Он пояснил, что сейчас обсуждать этот вопрос с избранным президентом США Дональдом Трампом сложно, поскольку он не имеет соответствующих юридических полномочий.

Зеленский рассказал, что на недавней встрече с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже он заявил о нежелании России завершить войну, в связи с чем ее нужно заставить. «Заставить можно только в том случае, если Украина будет сильной», - сказал украинский лидер, отметив, что для этого нужны пакеты оружия и дальнобойные системы.

«Мы можем подумать и поработать над позицией Эммануэля. Он предлагал, чтобы часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины и гарантировала нам безопасность до вступления в НАТО. Но мы должны четко понимать, когда Украина вступит в ЕС и когда Украина вступит в НАТО», - добавил украинский президент.