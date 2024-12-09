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Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
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Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу

Европа не готова протянуть руку «Хайят Тахрир аш-Шам»

17:01 816

Еврокомиссия не поддерживает контакты с новыми властями в Сирии, в том числе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» и ее лидером Абу Мухаммедом аль-Джулани, и продолжает считать их террористами. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.

«ЕК не поддерживает с ними контактов, точка. ХТШ внесена в список террористических организаций ЕС, это решение обязательно для всех стран Евросоюза. Оно может быть пересмотрено только единогласно», — сказал он.

Ранее стало известно, что США допускают исключение «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористических организаций.

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