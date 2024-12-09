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Новый торговый коридор из Азербайджана в Азию: прямой выход к Индийскому океану

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
16:59 1565

Азербайджан и Пакистан договорились создать новый транспортный маршрут, чтобы максимально упростить процедуру грузоперевозок. Согласно решению Федеральной налоговой службы Исламской Республики Пакистан, отныне зарегистрированные в Азербайджане транспортные средства смогут перевозить в эту страну транзитные и двусторонние торговые грузы без прохождения таможенных проверок, пошлин и налогов.

Как сообщают пакистанские СМИ, это стало возможно благодаря соглашению о транзитной торговле, подписанному между странами в 2024 году. Информация обо всех товарах, отправляемых из Азербайджана в Пакистан и проходящих через его территорию, теперь будет передаваться через компьютеризированную таможенную систему.

В июле 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил в Пакистан государственный визит, в ходе которого между двумя странами был подписан ряд важных документов, включая Соглашения о транзитной и преференциальной торговле

Данное нововведение распространяется на грузы, импортируемые Азербайджаном через пакистанские порты Карачи, Мохаммад бин Касим и Гвадар, а также на транзитные товары, следующие из нашего государства через порты Пакистана в третьи страны.

Кроме того, транспортные средства из Азербайджана, имеющие действующие разрешения, будут освобождены от необходимости предоставлять финансовое обеспечение для уплаты пошлин и налогов, что также стало результатом договоренности между Баку и Исламабадом.

Разумеется, упрощенный режим будет работать в обе стороны и распространится на грузы, экспортируемые из Пакистана в порты Азербайджана, а также на транзитные грузы, проходящие через Азербайджан в другие страны.

Подробности данного решения опубликованы на официальном сайте Федеральной налоговой службы Исламской Республики Пакистан.

Нововведение распространяется на грузы, импортируемые Азербайджаном через пакистанские порты Карачи, Мохаммад бин Касим и Гвадар

Напомним, что в июле 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил в Пакистан государственный визит, в ходе которого между двумя странами был подписан ряд важных документов, включая Соглашения о транзитной и преференциальной торговле, предусматривающие упрощение торговли и грузоперевозок между двумя странами.

В результате новый транспортный коридор из Азербайджана в Азию будет способствовать росту торгового оборота между Азербайджаном и Пакистаном, а также создаст благоприятные условия для транзита азербайджанских грузов через Пакистан в другие страны Азии.

В свою очередь, Пакистан и другие азиатские страны смогут осуществлять транзит грузов в Азербайджан и через него в третьи государства.

Расположение Азербайджана на таких стратегически важных международных транспортных коридорах, как «Север-Юг» и «Срединный коридор», усиливает значимость торговых и транзитных соглашений, подписанных нашей страной с Пакистаном, открывают Азербайджану прямой доступ к Индийскому океану и создает новые рынки сбыта для местных экспортеров.

В 2023 году объем товарооборота между Азербайджаном и Пакистаном составил всего 27 миллионов долларов, причем основную его часть составлял пакистанский импорт

Как известно, за последние годы наблюдается многократный рост объема торговли между Азербайджаном и странами Азии. И в этой связи упрощение режима торговли с Пакистаном будет способствовать дальнейшему улучшению этих показателей.

Напомним, что в 2023 году объем товарооборота между Азербайджаном и Пакистаном составил всего 27 миллионов долларов, причем основную его часть составлял пакистанский импорт. Очевидно, что с учетом существующих стратегических и союзнических отношений, связывающих Баку и Исламабад, этот показатель чрезвычайно низок. В ходе государственного визита президента Ильхама Алиева в Исламабад, наряду с другими вопросами двусторонних отношений, обсуждались также возможности увеличения объема торгового оборота. Таким образом, упрощение азербайджано-пакистанской торговли и транзитных перевозок направлено на создание необходимой базы для роста этих показателей.

Важно уточнить, что Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Пакистаном предусматривает также увеличение до двух миллиардов долларов инвестиций во взаимовыгодные проекты, хотя на данный момент этот показатель составляет всего 100 миллионов долларов.

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