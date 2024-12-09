Трамп: «Любой, кто родился в США, становится американцем. Я прекращу это»

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сразу после инаугурации планирует отменить предоставление гражданства страны по праву рождения.

«Мы должны это прекратить. Возможно, нам придется снова обратиться к народу, но мы должны это прекратить. Мы единственная страна, кто так делает. Если кто-то наступит на нашу землю одной ногой: «Поздравляем, теперь вы гражданин США». Мы остановим это, потому что это глупо», – сказал избранный президент в интервью NBC.

Норма о гражданстве по праву рождения заложена 14 поправкой к Конституции от 1868 года. Чтобы ее изменить, необходимо получить согласие трех четвертей штатов.