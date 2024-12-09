USD 1.7000
EUR 1.7909
RUB 1.6953
Подписаться на уведомления
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
Новость дня
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу

Трамп: «Любой, кто родился в США, становится американцем. Я прекращу это»

17:10 1227

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сразу после инаугурации планирует отменить предоставление гражданства страны по праву рождения.

«Мы должны это прекратить. Возможно, нам придется снова обратиться к народу, но мы должны это прекратить. Мы единственная страна, кто так делает. Если кто-то наступит на нашу землю одной ногой: «Поздравляем, теперь вы гражданин США». Мы остановим это, потому что это глупо», – сказал избранный президент в интервью NBC.

Норма о гражданстве по праву рождения заложена 14 поправкой к Конституции от 1868 года. Чтобы ее изменить, необходимо получить согласие трех четвертей штатов.

Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине
Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине в прямом эфире haqqin.az
17:22 560
Новый торговый коридор из Азербайджана в Азию: прямой выход к Индийскому океану
Новый торговый коридор из Азербайджана в Азию: прямой выход к Индийскому океану наш комментарий
16:59 1568
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова немного запоздалая статья; все еще актуально
14:32 2142
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину»
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину» наш комментарий
15:58 3646
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара наш комментарий
13:56 4085
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
15:35 4458
И США оставят Сирию
И США оставят Сирию главная тема
13:19 3915
Сирию ждет развал и кровавая бойня?
Сирию ждет развал и кровавая бойня? прогнозы - не благодарное дело
01:46 8616
Помощник Алиева встретился с президентом Израиля
Помощник Алиева встретился с президентом Израиля фото
15:37 1818
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу обновлено 17:52
17:52 7404
Лидер повстанцев: «Сирия была полигоном иранских амбиций и ведущим мировым источником зла»
Лидер повстанцев: «Сирия была полигоном иранских амбиций и ведущим мировым источником зла» фото; видео
14:51 2498

ЭТО ВАЖНО

Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине
Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине в прямом эфире haqqin.az
17:22 560
Новый торговый коридор из Азербайджана в Азию: прямой выход к Индийскому океану
Новый торговый коридор из Азербайджана в Азию: прямой выход к Индийскому океану наш комментарий
16:59 1568
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова немного запоздалая статья; все еще актуально
14:32 2142
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину»
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину» наш комментарий
15:58 3646
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара наш комментарий
13:56 4085
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
15:35 4458
И США оставят Сирию
И США оставят Сирию главная тема
13:19 3915
Сирию ждет развал и кровавая бойня?
Сирию ждет развал и кровавая бойня? прогнозы - не благодарное дело
01:46 8616
Помощник Алиева встретился с президентом Израиля
Помощник Алиева встретился с президентом Израиля фото
15:37 1818
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу обновлено 17:52
17:52 7404
Лидер повстанцев: «Сирия была полигоном иранских амбиций и ведущим мировым источником зла»
Лидер повстанцев: «Сирия была полигоном иранских амбиций и ведущим мировым источником зла» фото; видео
14:51 2498
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться