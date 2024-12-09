Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине

Сегодня, 9 декабря, в прямом эфире haqqin.az на вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева ответит Ксения Кириллова – известная журналистка, писательница, эксперт американских аналитических центров. Аналитик Джеймстаунского фонда (Jamestown Foundation) и Центра исследования европейской политики (CEPA).

К.Кириллова и Э.Фатуллаев обсудят геополитические сдвиги в свете разворачивающихся событий в Сирии и Украине. Как новые геополитические повороты вокруг сирийского и украинского вопросов отразятся на схватке Запада с Россией?

Смотрите прямой эфир в 20:00 по бакинскому времени на haqqin.az.

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