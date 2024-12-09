Лидер немецкой оппозиции приехал в Киев и высказался за поставку ракет
17:29 470
Лидер немецкой оппозиции, главный соперник Олафа Шольца Фридрих Мерц в ходе визита в Киев выступил за предоставление Украине ракет Taurus.
Мерц отметил, что ограничение дальности оружия ставит Украину в неравные условия.
По его словам, с этими ракетами станет возможным поражение военных объектов на территории России, что является ключевым фактором для эффективной обороны Украины.
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