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Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
Новость дня
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу

Лидер немецкой оппозиции приехал в Киев и высказался за поставку ракет

17:29 470

Лидер немецкой оппозиции, главный соперник Олафа Шольца Фридрих Мерц в ходе визита в Киев выступил за предоставление Украине ракет Taurus.

Мерц отметил, что ограничение дальности оружия ставит Украину в неравные условия.

По его словам, с этими ракетами станет возможным поражение военных объектов на территории России, что является ключевым фактором для эффективной обороны Украины.

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