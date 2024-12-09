USD 1.7000
EUR 1.7909
RUB 1.6953
Подписаться на уведомления
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
Новость дня
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу

Президент Грузии останется без охраны

17:42 419

Согласно поправкам, инициированным правящей «Грузинской мечтой», у президента, премьер-министра и спикера парламента не будет госохраны, если причиной прекращения их полномочий станет нарушение Конституции, что подтвердит Конституционный суд, или совершение преступления.

«Решение о прекращении полномочий необходимо принять на пленарном заседании парламента, для чего нужен соответствующий кворум. При отсутствии кворума возникает ситуация, когда полномочия нарушителя Конституции не могут быть прекращены.

Соответственно, после истечения срока полномочий за ним сохраняется личная охрана, несмотря на то, что решением Конституционного суда он был признан нарушителем Конституции. В целях решения указанной проблемы необходимо внести изменения», – говорится в пояснительной записке.

Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине
Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине в прямом эфире haqqin.az
17:22 566
Новый торговый коридор из Азербайджана в Азию: прямой выход к Индийскому океану
Новый торговый коридор из Азербайджана в Азию: прямой выход к Индийскому океану наш комментарий
16:59 1574
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова немного запоздалая статья; все еще актуально
14:32 2144
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину»
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину» наш комментарий
15:58 3654
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара наш комментарий
13:56 4089
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
15:35 4467
И США оставят Сирию
И США оставят Сирию главная тема
13:19 3918
Сирию ждет развал и кровавая бойня?
Сирию ждет развал и кровавая бойня? прогнозы - не благодарное дело
01:46 8617
Помощник Алиева встретился с президентом Израиля
Помощник Алиева встретился с президентом Израиля фото
15:37 1820
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу обновлено 17:52
17:52 7419
Лидер повстанцев: «Сирия была полигоном иранских амбиций и ведущим мировым источником зла»
Лидер повстанцев: «Сирия была полигоном иранских амбиций и ведущим мировым источником зла» фото; видео
14:51 2500

ЭТО ВАЖНО

Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине
Аналитик Джеймстаунского фонда Ксения Кириллова о геополитической схватке в Сирии и Украине в прямом эфире haqqin.az
17:22 566
Новый торговый коридор из Азербайджана в Азию: прямой выход к Индийскому океану
Новый торговый коридор из Азербайджана в Азию: прямой выход к Индийскому океану наш комментарий
16:59 1574
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова немного запоздалая статья; все еще актуально
14:32 2144
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину»
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину» наш комментарий
15:58 3654
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара наш комментарий
13:56 4089
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
15:35 4467
И США оставят Сирию
И США оставят Сирию главная тема
13:19 3918
Сирию ждет развал и кровавая бойня?
Сирию ждет развал и кровавая бойня? прогнозы - не благодарное дело
01:46 8617
Помощник Алиева встретился с президентом Израиля
Помощник Алиева встретился с президентом Израиля фото
15:37 1820
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу обновлено 17:52
17:52 7419
Лидер повстанцев: «Сирия была полигоном иранских амбиций и ведущим мировым источником зла»
Лидер повстанцев: «Сирия была полигоном иранских амбиций и ведущим мировым источником зла» фото; видео
14:51 2500
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться