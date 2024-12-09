Президент Грузии останется без охраны

Согласно поправкам, инициированным правящей «Грузинской мечтой», у президента, премьер-министра и спикера парламента не будет госохраны, если причиной прекращения их полномочий станет нарушение Конституции, что подтвердит Конституционный суд, или совершение преступления.

«Решение о прекращении полномочий необходимо принять на пленарном заседании парламента, для чего нужен соответствующий кворум. При отсутствии кворума возникает ситуация, когда полномочия нарушителя Конституции не могут быть прекращены.

Соответственно, после истечения срока полномочий за ним сохраняется личная охрана, несмотря на то, что решением Конституционного суда он был признан нарушителем Конституции. В целях решения указанной проблемы необходимо внести изменения», – говорится в пояснительной записке.