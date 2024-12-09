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Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу

Посол Сирии назвал позорным побег Асада

18:15 2349

Крах «коррупционной системы» в Сирии за считанные дни свидетельствует о ее непопулярности как в обществе, так и в вооруженных силах, заявил посол Сирии в России Башар Джаафари в интервью RT Arabic.

Башар Джаафари

«Крах коррупционной системы за считанные дни свидетельствует о ее непопулярности и отсутствии поддержки как в обществе, так и в рядах армии и вооруженных сил, а побег главы этой системы позорным и унизительным образом под покровом ночи без какого-либо чувства национальной ответственности подтверждает необходимость перемен и пробуждает надежду на лучшее будущее», — заявил дипломат.

Джаафари выразил надежду на «мирные перемены» и уверенность, что сирийский народ способен «преодолеть все невзгоды».

Ранее в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин принял решение предоставить политическое убежище Башару Асаду, добавив, что «по местонахождению господина Асада нам сейчас вам нечего сказать».

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