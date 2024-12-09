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Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
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Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу

Британия приостановит все программы помощи Грузии

18:23 802

Великобритания приостанавливает все программы помощи Грузии и ограничивает взаимодействие с грузинским правительством, сообщает МИД королевства.

«Шокирующие сцены насилия в отношении протестующих и журналистов со стороны грузинских властей неприемлемы и должны быть прекращены. Эти действия бросают тень на международный авторитет Грузии и противоречат конституционной приверженности Грузии европейскому будущему», — говорится в заявлении.

При этом в сообщении британского МИД сказано: «Великобритания продолжит поддерживать народ Грузии и его право выбирать будущее своей страны».

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