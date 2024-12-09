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Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
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Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу

1,5 млн мин и боеприпасов закопано в Карабахе и Восточном Зангезуре

18:39 798

Международные эксперты отмечают, что на освобожденных территориях Азербайджана находится 1,5 млн мин и боеприпасов, сказал на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией первый заместитель председателя Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Бахруз Мамедов в ходе обсуждения в третьем чтении законопроекта «О разминировании».

«Ни один сапер не может сказать про не очищенную от мин территорию, что она разминирована. На территории, где проведена делимитация и демаркация, пастух подорвался на мине», - сказал Мамедов.

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