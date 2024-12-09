1,5 млн мин и боеприпасов закопано в Карабахе и Восточном Зангезуре

Международные эксперты отмечают, что на освобожденных территориях Азербайджана находится 1,5 млн мин и боеприпасов, сказал на сегодняшнем заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией первый заместитель председателя Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Бахруз Мамедов в ходе обсуждения в третьем чтении законопроекта «О разминировании».

«Ни один сапер не может сказать про не очищенную от мин территорию, что она разминирована. На территории, где проведена делимитация и демаркация, пастух подорвался на мине», - сказал Мамедов.