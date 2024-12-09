Минобороны успокоило...
18:47 1483
Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию о взрывах на полигоне Сейфали.
Согласно сообщению оборонного ведомства, на полигоне Сейфали проводятся тактические учения с боевой стрельбой подразделений Сухопутных войск. Учения проводятся в рамках плана подготовки на 2024 год.
«Призываем население не беспокоиться из-за звуков взрывов, слышимых во время учений, причин для тревоги нет», - говорится в заявлении Минобороны.
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