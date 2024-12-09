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Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
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Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу

Минобороны успокоило...

18:47 1483

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию о взрывах на полигоне Сейфали.

Согласно сообщению оборонного ведомства, на полигоне Сейфали проводятся тактические учения с боевой стрельбой подразделений Сухопутных войск. Учения проводятся в рамках плана подготовки на 2024 год.

«Призываем население не беспокоиться из-за звуков взрывов, слышимых во время учений, причин для тревоги нет», - говорится в заявлении Минобороны.

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