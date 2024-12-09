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«Смотрим в сторону ЕС»: Армения и Евросоюз готовят новый документ

18:55 849

Армения и Евросоюз ведут переговоры вокруг нового документа по углублению двусторонних отношений, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

«Вы знаете нашу политику, которая направлена на то, чтобы приблизить Армению к Европейскому союзу. Армения в настоящее время реализует политику, направленную на значительное углубление отношений с ЕС. Сейчас ведутся переговоры по документу под названием «Новая программа партнерства», - сказал Мирзоян в интервью финскому изданию Lannen Media, сообщает пресс-служба армянского МИД.

По его словам, это комплексный документ, охватывающий различные сферы сотрудничества.

«Строя демократическое общество, мы, конечно, ищем возможности для укрепления связей с другими демократическими обществами. Вполне естественно, что мы смотрим в сторону Евросоюза, в который входят многие развитые демократические страны», - сказал Мирзоян.

«Мы находимся сейчас в большом процессе. Куда нас приведет этот процесс, не могу сказать, но могу сказать, что мы углубляем наши отношения с европейскими партнерами», - заявил Мирзоян.

По его словам, «с ЕС у нас есть формат диалога по вопросам политики и безопасности. В Армении размещена миссия ЕС, которая осуществляет мониторинг на границе Армении и Азербайджана».

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