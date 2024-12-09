Бомбардировки постасадовской Сирии: Израиль и США показывают, кто в регионе хозяин

Одним из международных игроков, больше всего довольных известными событиями в Сирии, несомненно, можно назвать Израиль. Это вполне объяснимо — ведь на протяжении многих лет именно благодаря режиму Башара Асада Иран смог сформировать свою «ось сопротивления» или буферную зону на Ближнем Востоке. До гражданской войны Корпус стражей исламской революции и его легендарный лидер Касем Сулеймани через Сирию вооружали «Хезболлу» в Ливане, создавая мощную прокси-силу против еврейского государства. Когда началась гражданская война, Тегеран напрямую разместил свои прокси-структуры и контингент Корпуса стражей исламской революции в Сирии, полагая, что таким образом открывает новый фронт против Израиля.

Теперь же в регионе произошла кардинальная смена ситуации: прокси-силы Ирана в Ливане и Газе получили сокрушительные удары, режим Башара Асада канул в Лету, а буферная зона, созданная Тегераном, фактически разрушена. На первый взгляд, может показаться, что с крахом режима, поддерживаемого Ираном, угрозы Израилю со стороны Сирии исчезли или сведены к минимуму. Особенно учитывая, что «Хайат Тахрир аш-Шам», возглавившая процесс по свержению Асада, и ее лидер заявляют об отказе от джихадистской идеологии и стремлении создать в Сирии парламентскую демократию, где смогут сосуществовать все этнические и религиозные группы. Другими словами, целью свергнувших Асада вовсе не является «освобождение Иерусалима». Более того, они даже выражают благодарность Израилю за создание условий для падения сирийского режима. Тем не менее, сразу после бегства Асада и перехода Дамаска под контроль оппозиции Израиль начал широкомасштабные бомбардировки Сирии. Как сообщается, премьер-министр Биньямин Нетаньяху сначала посетил Голанские высоты на границе с Сирией, где торжественно заявил о заслугах Израиля в свержении Асада. Затем по его приказу израильская армия пересекла нейтральную зону, установленную соглашением о прекращении огня 1974 года, и заняла позиции, оставленные сирийскими войсками, фактически оккупировав часть сирийской территории.

По данным арабских СМИ, Израиль продвигается на юго-запад Сирии, увеличивая свои позиции. На сегодняшний день израильские силы заняли более 100 квадратных километров территории, и есть опасения, что этот процесс может продолжиться. Американские источники сообщают — Израиль проинформировал Вашингтон о том, что это «временная мера». Тель-Авив обосновал свою интервенцию необходимостью принять превентивные меры в связи с возникшей в Сирии ситуацией и предотвратить приближение боевиков, свергнувших Асада, к границе. Однако на этом Израиль не остановился: ЦАХАЛ подверг мощным бомбардировкам военные объекты и склады вооружений, оставленные силами Асада. Только за последние сутки Израиль нанес более ста авиаударов по различным целям на территории Сирии. Под прицелом оказались военные базы, склады боеприпасов и инфраструктурные объекты. По словам местных источников, некоторые удары были нанесены по складам, расположенным в районах, ранее покинутых сирийскими военными. Уничтоженные запасы включали как стандартное вооружение, так и продвинутые системы, которые могли быть использованы против Израиля. Очевидно, что Израиль пытается максимально обезопасить свои границы, используя текущую нестабильность в Сирии. Уничтожение складов оружия и продвижение на сирийскую территорию направлены на обеспечение стратегического контроля.

Параллельно с Израилем США также наносят удары по постасадовской Сирии. Центральное командование Соединенных Штатов заявляет, что целью этих бомбардировок является предотвращение использования сложившейся ситуации со стороны ИГИЛ, которое все еще контролирует несколько анклавов в центральной части страны. Как сообщается, в ходе операции было нанесено более 75 ударов по различным объектам. Для этого использовались самолеты B-52, F-15 и A-10, что позволило достичь высокой точности. По данным американских военных, потерь среди мирного населения не зафиксировано, а точечное воздействие на цели позволило минимизировать риски для гражданской инфраструктуры. Целью операции, как заявил глава Центрального командования (CENTCOM) генерал Майкл Эрик Курилла, является предотвращение «возрождения» ИГИЛ. «Мы не допустим, чтобы ИГИЛ воспользовалось текущей ситуацией в Сирии для восстановления своих сил. Любая поддержка этой террористической группировке будет жестко пресекаться», — заявил Курилла. Операция была проведена в сотрудничестве с союзниками США в регионе. Удары являются частью более масштабной миссии по уничтожению террористической угрозы и предотвращению возможных внешних операций ИГ. CENTCOM подтвердил готовность продолжать борьбу с боевиками, несмотря на динамично меняющуюся обстановку в Сирии.