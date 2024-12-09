Многокилометровая пробка из Турции: сирийцы возвращаются домой

Спустя несколько часов после появления информации о падении режима партии Баас, которая 61 год была во власти в Сирии, и бегства Башара Асада десятки тысяч сирийских беженцев в Ливане, Иордании и Турции начали возвращаться в Сирию.

Как сообщил haqqin.az турецкий политолог Хасан Октай, на двух контрольно-пропускных пунктах турецко-сирийской границы, образовалась многокилометровая пробка из автомобилей, возвращающихся на родину сирийцев. Из Стамбула, Анкары и других городов тысячи сирийцев устремились к КПП «Джилвеозу» в провинции Хатай и КПП «Онджупынар» в провинции Килис. На дорогах, ведущих в эти пограничные переходы, образовался огромный автомобильный затор. Турецкие власти развернули в Хатае и Килисе временные штабы помощи для возвращающихся сирийских беженцев. Пока не понятно, в каком состоянии города из которых сирийцы бежали. В Турции почти 12 лет проживало 5 млн сирийцев, из них 2 млн приняли турецкое гражданство и являются людьми с двойным гражданством. Этот факт накладывает ответственность на Анкару по обеспечению безопасности лиц с двойным гражданством в Сирии, сказал он.