Многокилометровая пробка из Турции: сирийцы возвращаются домой
Спустя несколько часов после появления информации о падении режима партии Баас, которая 61 год была во власти в Сирии, и бегства Башара Асада десятки тысяч сирийских беженцев в Ливане, Иордании и Турции начали возвращаться в Сирию.
Как сообщил haqqin.az турецкий политолог Хасан Октай, на двух контрольно-пропускных пунктах турецко-сирийской границы, образовалась многокилометровая пробка из автомобилей, возвращающихся на родину сирийцев. Из Стамбула, Анкары и других городов тысячи сирийцев устремились к КПП «Джилвеозу» в провинции Хатай и КПП «Онджупынар» в провинции Килис. На дорогах, ведущих в эти пограничные переходы, образовался огромный автомобильный затор. Турецкие власти развернули в Хатае и Килисе временные штабы помощи для возвращающихся сирийских беженцев. Пока не понятно, в каком состоянии города из которых сирийцы бежали. В Турции почти 12 лет проживало 5 млн сирийцев, из них 2 млн приняли турецкое гражданство и являются людьми с двойным гражданством. Этот факт накладывает ответственность на Анкару по обеспечению безопасности лиц с двойным гражданством в Сирии, сказал он.
По словам эксперта уже началось строительство крупного центра по возвращению сирийских беженцев в провинции Хатай. Из турецкого города Газиантепа в сирийский Алеппо будет построена скоростная железная дорога, откуда будут отправляться до 10 железнодорожных составов в сутки, сказал он.
Сирийцы, принявшие турецкое гражданство, не хотят навсегда оставаться в Турции, но и не хотят прерывать деловые, бизнес связи с Турцией. Так что, постасадовская Сирия будет тесно интегрирована с Турцией, сказал он.
Кроме восстановления разрушенной гражданской войной Сирии Турция будет вплотную заниматься формированием переходного сирийского правительства и новой системы государственного управления Сирии. Командир повстанческой бригады «Джейш аль-Изза» Мустафа Абдул Джабер несколько лет жил в Турции и высоко отзывается об эффективности турецкой системы госуправления. Так что, Анкара готова помочь в реконструкции Сирии в ее общепризнанных границах. Имеется в виду недопустимость создания на сирийской земле враждебного Турции курдского государства или курдской автономии, сказал эксперт.