USD 1.7000
EUR 1.7909
RUB 1.6953
Подписаться на уведомления
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
Новость дня
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу

Многокилометровая пробка из Турции: сирийцы возвращаются домой

экспертная оценка Хасана Октая
Джейхун Наджафов, собкор
19:46 215

Спустя несколько часов после появления информации о падении режима партии Баас, которая 61 год была во власти в Сирии, и бегства Башара Асада десятки тысяч сирийских беженцев в Ливане, Иордании и Турции начали возвращаться в Сирию.

Как сообщил haqqin.az турецкий политолог Хасан Октай, на двух контрольно-пропускных пунктах турецко-сирийской границы, образовалась многокилометровая пробка из автомобилей, возвращающихся на родину сирийцев. Из Стамбула, Анкары и других городов тысячи сирийцев устремились к КПП «Джилвеозу» в провинции Хатай и КПП «Онджупынар» в провинции Килис. На дорогах, ведущих в эти пограничные переходы, образовался огромный автомобильный затор. Турецкие власти развернули в Хатае и Килисе временные штабы помощи для возвращающихся сирийских беженцев. Пока не понятно, в каком состоянии города из которых сирийцы бежали. В Турции почти 12 лет проживало 5 млн сирийцев, из них 2 млн приняли турецкое гражданство и являются людьми с двойным гражданством. Этот факт накладывает ответственность на Анкару по обеспечению безопасности лиц с двойным гражданством в Сирии, сказал он.

По словам эксперта уже началось строительство крупного центра по возвращению сирийских беженцев в провинции Хатай. Из турецкого города Газиантепа в сирийский Алеппо будет построена скоростная железная дорога, откуда будут отправляться до 10 железнодорожных составов в сутки, сказал он.

Сирийцы, принявшие турецкое гражданство, не хотят навсегда оставаться в Турции, но и не хотят прерывать деловые, бизнес связи с Турцией. Так что, постасадовская Сирия будет тесно интегрирована с Турцией, сказал он.

Кроме восстановления разрушенной гражданской войной Сирии Турция будет вплотную заниматься формированием переходного сирийского правительства и новой системы государственного управления Сирии. Командир повстанческой бригады «Джейш аль-Изза» Мустафа Абдул Джабер несколько лет жил в Турции и высоко отзывается об эффективности турецкой системы госуправления. Так что, Анкара готова помочь в реконструкции Сирии в ее общепризнанных границах. Имеется в виду недопустимость создания на сирийской земле враждебного Турции курдского государства или курдской автономии, сказал эксперт.

Многокилометровая пробка из Турции: сирийцы возвращаются домой
Многокилометровая пробка из Турции: сирийцы возвращаются домой экспертная оценка Хасана Октая
19:46 216
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину»
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину» наш комментарий; все еще актуально
15:58 5540
И США оставят Сирию
И США оставят Сирию главная тема
13:19 4400
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу обновлено 17:52
17:52 10731
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
15:35 6387
Азер Гасымлы арестован на 4 месяца
Азер Гасымлы арестован на 4 месяца
19:09 784
Посол Сирии назвал позорным побег Асада
Посол Сирии назвал позорным побег Асада
18:15 2356
Новый торговый коридор из Азербайджана в Азию: прямой выход к Индийскому океану
Новый торговый коридор из Азербайджана в Азию: прямой выход к Индийскому океану наш комментарий
16:59 3232
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова немного запоздалая статья; все еще актуально
14:32 2612
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара наш комментарий
13:56 4762
Сирию ждет развал и кровавая бойня?
Сирию ждет развал и кровавая бойня? прогнозы - не благодарное дело
01:46 8895

ЭТО ВАЖНО

Многокилометровая пробка из Турции: сирийцы возвращаются домой
Многокилометровая пробка из Турции: сирийцы возвращаются домой экспертная оценка Хасана Октая
19:46 216
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину»
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину» наш комментарий; все еще актуально
15:58 5540
И США оставят Сирию
И США оставят Сирию главная тема
13:19 4400
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу обновлено 17:52
17:52 10731
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
15:35 6387
Азер Гасымлы арестован на 4 месяца
Азер Гасымлы арестован на 4 месяца
19:09 784
Посол Сирии назвал позорным побег Асада
Посол Сирии назвал позорным побег Асада
18:15 2356
Новый торговый коридор из Азербайджана в Азию: прямой выход к Индийскому океану
Новый торговый коридор из Азербайджана в Азию: прямой выход к Индийскому океану наш комментарий
16:59 3232
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова
Мальтийская партия Джейхуна Байрамова немного запоздалая статья; все еще актуально
14:32 2612
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара
Разгром МУСа: Нетаньяху выводят из-под удара наш комментарий
13:56 4762
Сирию ждет развал и кровавая бойня?
Сирию ждет развал и кровавая бойня? прогнозы - не благодарное дело
01:46 8895
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться