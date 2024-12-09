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Лейла Алиева в НИИ педиатрии и НИИ акушерства и гинекологии

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19:55 914

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Фараджевой и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии.

Ознакомившись с деятельностью медицинских учреждений, Лейла Алиева встретилась с родителями детей, проходящих здесь лечение. Министр здравоохранения Теймур Мусаев проинформировал вице-президента Фонда Гейдара Алиева об условиях, созданных в научно-исследовательских институтах.

Лейла Алиева подарила медицинским учреждениям высокочастотные аппараты искусственного дыхания, кувезы и другое современное медицинское оборудование.

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