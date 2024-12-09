Байрамов созвонился с новым генсеком ОБСЕ

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новым генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синироглу.

Как сообщили в МИД Азербайджана, во время телефонного разговора Джейхун Байрамов передал поздравления в связи с единогласным назначением посла Феридуна Синироглу, имеющего большой дипломатический опыт в Министерстве иностранных дел Турции, генеральным секретарем ОБСЕ, пожелал ему дальнейших успехов.

До внимания генерального секретаря была доведена значимость сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ. Стороны обменялись мнениями по различным вопросам и перспективам повестки сотрудничества в рамках ОБСЕ.