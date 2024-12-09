Детали переговоров Зеленского с Макроном и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже обсуждал окончание войны. Его слова приводит издание НВ.

«Если между нами, то мы об этом говорили. Я сказал, что мы больше, чем кто-либо в мире, хотим окончания войны. И, безусловно, дипломатическое окончание войны сохранит больше жизней, — сказал Зеленский. — Но я предупредил и президента Макрона, и президента Трампа: вы увидите, что Путин не хочет окончания этой войны, поэтому его надо принудить».

По словам главы украинского государства, это возможно только в случае, «если Украина будет сильной». Речь идет о поддержке Запада, в том числе поставках оружия и дальнобойных систем.

Встреча Зеленского, Трампа и Макрона состоялась 7 декабря. Axios со ссылкой на источники писал, что она продлилась 45 минут. После этого Трамп заявил о желании Киева заключить «сделку» с Москвой и призвал стороны к немедленным переговорам. Он также предупредил, что нынешняя ситуация может перерасти «в нечто гораздо большее и гораздо худшее». «Я хорошо знаю Владимира [Путина]. Пришло его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет», — заключил избранный президент США.