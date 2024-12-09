«Фатальные» ошибки Башара Асада

Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад допустил несколько «фатальных» ошибок, упустив тем самым шанс примириться со своими оппонентами и Западом, пишет The Washington Post (WP)

Как сообщает газета со ссылкой на бывшего сирийского дипломата Бассама Барабанди, Асад отказался от сделки с США о прекращении Дамаском логистической помощи Тегерану и предоставления своей территории для поставок помощи из Ирана ливанской организации «Хезболла» в обмен на постепенное снятие американских санкций.