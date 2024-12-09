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Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
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Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу

«Фатальные» ошибки Башара Асада

20:20 1988

Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад допустил несколько «фатальных» ошибок, упустив тем самым шанс примириться со своими оппонентами и Западом, пишет The Washington Post (WP)

Как сообщает газета со ссылкой на бывшего сирийского дипломата Бассама Барабанди, Асад отказался от сделки с США о прекращении Дамаском логистической помощи Тегерану и предоставления своей территории для поставок помощи из Ирана ливанской организации «Хезболла» в обмен на постепенное снятие американских санкций.

Как отметило издание, за несколько недель до наступления в Сирии вооруженной оппозиции американцы через Объединенные Арабские Эмираты предлагали бывшему сирийскому лидеру отказаться от предоставления Ирану своей территории для снабжения «Хезболлы». Взамен США обещали постепенную отмену санкций против Сирии. Тем не менее Асад отказался от этого предложения.

Более фатальным для Асада, по мнению WP, стал его отказ наладить отношения с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который предлагал нормализовать отношения с Дамаском в обмен на сдерживание курдских формирований и возвращение на территорию арабской республики хотя бы части сирийских беженцев.

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