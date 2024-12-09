В Азербайджан вернули 21 миллион долларов

На основе информации, поступившей из Государственного таможенного комитета, в органах прокуратуры начато расследование уголовных дел, связанных с тем, что некоторые субъекты предпринимательства, экспортирующие различные виды продукции за рубеж, не возвращают денежные средства в соответствующей валюте в Азербайджан.

Согласно заявлению пресс-службы Генеральной прокуратуры, в результате проведенных до настоящего времени следственных мероприятий по уголовным делам, находящимся в производстве прокуратуры Сумгаита и Гянджи, а также районных прокуратур Апшерона, Губы, Хачмаза, Сабирабада, Исмаиллы, Гёйчая, Шамкира, Газаха, Тертера и Нахчыванской Автономной Республики, удалось обеспечить возвращение на доверенные банковские счета внутри Азербайджана более 21 миллиона долларов США (по курсу на соответствующий период — свыше 35,7 миллиона манатов), полученных от купли-продажи экспортированной сельскохозяйственной продукции.

Органы прокуратуры продолжают принимать необходимые процессуальные меры по этой категории уголовных дел, направленные на возвращение денежных средств, полученных различными лицами от экспорта товаров и продукции, на доверенные банковские счета в Азербайджане.