USD 1.7000
EUR 1.7909
RUB 1.6953
Подписаться на уведомления
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
Новость дня
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу

Time объявил претендентов на звание «Человек года»

20:45 828

Журнал Time 9 декабря объявил шорт-лист претендентов на звание «Человек года 2024». В список вошли: вице-президент США Камала Харрис, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, бизнесмен Илон Маск, вдова Алексея Навального Юлия Навальная, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, подкастер Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, избранный президент США Дональд Трамп, генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

В аннотации, посвященной Илону Маску, журнал Time назвал бизнесмена «самым богатым человеком в мире», который в 2024 году «шагнул в мир политики». Биньямин Нетаньяху, по выражению Time, — «один из самых влиятельных и противоречивых мировых лидеров в этом году», Юлия Навальная — «первая леди» российской оппозиции», а Дональд Трамп — «первый избранный президент, признанный виновным».

Time объявит человека года 12 декабря.

Журнал Time с 1927 года называет человека, группу или концепцию, которые «оказали наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев — во благо или во вред». В 2023 году этого звания удостоилась певица Тейлор Свифт.

Антиправительственный митинг начался в Тбилиси
Антиправительственный митинг начался в Тбилиси видео
21:24 210
Суд конфисковал имущество осужденных офицеров Минобороны
Суд конфисковал имущество осужденных офицеров Минобороны
21:14 403
В Сирии ищут секретные камеры тюрьмы Сейдная. Там тысячи заключенных
В Сирии ищут секретные камеры тюрьмы Сейдная. Там тысячи заключенных
20:57 853
«Фатальные» ошибки Башара Асада
«Фатальные» ошибки Башара Асада
20:20 1994
Бомбардировки постасадовской Сирии: Израиль и США показывают, кто в регионе хозяин
Бомбардировки постасадовской Сирии: Израиль и США показывают, кто в регионе хозяин о развитии ситуации
19:37 2929
Многокилометровая пробка из Турции: сирийцы возвращаются домой
Многокилометровая пробка из Турции: сирийцы возвращаются домой экспертная оценка Хасана Октая
19:46 2495
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину»
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину» наш комментарий; все еще актуально
15:58 6666
И США оставят Сирию
И США оставят Сирию главная тема
13:19 4813
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу обновлено 17:52
17:52 12544
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
15:35 7486
Азер Гасымлы арестован на 4 месяца
Азер Гасымлы арестован на 4 месяца
19:09 1563

ЭТО ВАЖНО

Антиправительственный митинг начался в Тбилиси
Антиправительственный митинг начался в Тбилиси видео
21:24 210
Суд конфисковал имущество осужденных офицеров Минобороны
Суд конфисковал имущество осужденных офицеров Минобороны
21:14 403
В Сирии ищут секретные камеры тюрьмы Сейдная. Там тысячи заключенных
В Сирии ищут секретные камеры тюрьмы Сейдная. Там тысячи заключенных
20:57 853
«Фатальные» ошибки Башара Асада
«Фатальные» ошибки Башара Асада
20:20 1994
Бомбардировки постасадовской Сирии: Израиль и США показывают, кто в регионе хозяин
Бомбардировки постасадовской Сирии: Израиль и США показывают, кто в регионе хозяин о развитии ситуации
19:37 2929
Многокилометровая пробка из Турции: сирийцы возвращаются домой
Многокилометровая пробка из Турции: сирийцы возвращаются домой экспертная оценка Хасана Октая
19:46 2495
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину»
Администрация Байдена закладывает на Южном Кавказе очередную «мину» наш комментарий; все еще актуально
15:58 6666
И США оставят Сирию
И США оставят Сирию главная тема
13:19 4813
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу
Поднимать Сирию с колен доверили аль-Баширу обновлено 17:52
17:52 12544
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
Правозащитник Руфат Сафаров: «Наша семья опозорилась на весь Азербайджан. Мы погрязли в грехах»
15:35 7486
Азер Гасымлы арестован на 4 месяца
Азер Гасымлы арестован на 4 месяца
19:09 1563
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться