Time объявил претендентов на звание «Человек года»

В аннотации, посвященной Илону Маску, журнал Time назвал бизнесмена «самым богатым человеком в мире», который в 2024 году «шагнул в мир политики». Биньямин Нетаньяху, по выражению Time, — «один из самых влиятельных и противоречивых мировых лидеров в этом году», Юлия Навальная — «первая леди» российской оппозиции», а Дональд Трамп — «первый избранный президент, признанный виновным».

Time объявит человека года 12 декабря.

Журнал Time с 1927 года называет человека, группу или концепцию, которые «оказали наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев — во благо или во вред». В 2023 году этого звания удостоилась певица Тейлор Свифт.