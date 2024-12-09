Time объявил претендентов на звание «Человек года»
Журнал Time 9 декабря объявил шорт-лист претендентов на звание «Человек года 2024». В список вошли: вице-президент США Камала Харрис, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, бизнесмен Илон Маск, вдова Алексея Навального Юлия Навальная, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, подкастер Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, избранный президент США Дональд Трамп, генеральный директор Meta Марк Цукерберг.
В аннотации, посвященной Илону Маску, журнал Time назвал бизнесмена «самым богатым человеком в мире», который в 2024 году «шагнул в мир политики». Биньямин Нетаньяху, по выражению Time, — «один из самых влиятельных и противоречивых мировых лидеров в этом году», Юлия Навальная — «первая леди» российской оппозиции», а Дональд Трамп — «первый избранный президент, признанный виновным».
Time объявит человека года 12 декабря.
Журнал Time с 1927 года называет человека, группу или концепцию, которые «оказали наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев — во благо или во вред». В 2023 году этого звания удостоилась певица Тейлор Свифт.