В Сирии ищут секретные камеры тюрьмы Сейдная. Там тысячи заключенных

В Сирии повстанцы пытаются освободить тысячи заключенных, которые содержатся в секретной части тюрьмы Сейдная. Об этом сообщает BBC со ссылкой на власти муниципалитета Дамаска. Повстанцы уже освободили пленников, находившихся в основном здании, но обнаружили, что есть секретные камеры на нижних этажах. Эти подземные уровни открываются с помощью электронных механизмов, к которым повстанцы не могут получить доступ.

Местные активисты сообщили, что для открытия этих уровней требуются специалисты, а предыдущие солдаты и офицеры уже покинули тюрьму. Власти Дамаска заявили, что в этих подземных камерах могут находиться «до 100 тысяч человек», хотя эта информация пока не подтверждена. Группа «Белые каски», занимающаяся гражданской обороной, направила свои аварийные команды на помощь, а также привлекла людей, знакомых с устройством тюрьмы. Представители власти обеспокоены, что заключенные могут погибнуть от удушья, если камеры не будут проветриваться.