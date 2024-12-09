В Сирии ищут секретные камеры тюрьмы Сейдная. Там тысячи заключенных
В Сирии повстанцы пытаются освободить тысячи заключенных, которые содержатся в секретной части тюрьмы Сейдная. Об этом сообщает BBC со ссылкой на власти муниципалитета Дамаска.
Повстанцы уже освободили пленников, находившихся в основном здании, но обнаружили, что есть секретные камеры на нижних этажах. Эти подземные уровни открываются с помощью электронных механизмов, к которым повстанцы не могут получить доступ.
Местные активисты сообщили, что для открытия этих уровней требуются специалисты, а предыдущие солдаты и офицеры уже покинули тюрьму. Власти Дамаска заявили, что в этих подземных камерах могут находиться «до 100 тысяч человек», хотя эта информация пока не подтверждена. Группа «Белые каски», занимающаяся гражданской обороной, направила свои аварийные команды на помощь, а также привлекла людей, знакомых с устройством тюрьмы. Представители власти обеспокоены, что заключенные могут погибнуть от удушья, если камеры не будут проветриваться.
Тюрьма расположена в 30 километрах к северу от Дамаска и была под управлением Минобороны Сирии и военной полиции. С 2011 года туда отправляли не только политических заключенных, противников режима Башара Асада, но и военнослужащих, подозреваемых в мятежах.
Освобождение заключенных в Сирии продолжилось и в других городах, таких как Алеппо, Хомс, Хама и Дамаск. Среди освобожденных — женщины и дети, некоторые из которых родились в тюрьме Сейдная. Известно, что освобождаемые заключенные часто не хотели покидать тюрьму, опасаясь возможных репрессий.